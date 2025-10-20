BUGARSKA SE ODREDILA PO PITANJU PRELETA PUTINOVOG AVIONA "Kako da se održi sastanak u Budimpešti, ako jedan od učesnika ne može da dođe?"
Bugarska je spremna da otvori vazdušni prostor za ruskog predsednika Vladimira Putina, ukoliko odluči da doputuje u Budimpeštu na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Georg Georgijev.
Georgijev je rekao da se o takvim logističkim pitanjaima može pričati tek kada se najavljeni susret i Putina ozvaniči.
"Hajde prvo da saznamo datum, pa da pričamo o tehničkim detaljima. Koliko znam, nema još datuma kada bi njih dvojica trebalo da se sastanu", rekao je Georgijev tokom boravka na Samitu EU u Luksemburgu.
Ministar spoljnih poslova naglasio je da Sofija neće vršiti opstrukciju bilo kakve diplomatske inicijative da se dođe do mira u Ukrajini.
"Kada se ulažu napori za mir, jedino logično rešenje je da sve strane doprinesu da se ostvari takav sastanak", rekao je Georgijev.
Upitan da kaže - da li to znači da će Sofija dati Putinu da uđe u vazdušni prostor, on je rekao:
"A kako drugačije bi mogao da se održi taj sastanak ako jedan od učesnika ne može da dođe do Budimpešte?".
Georgijev je potvrdio da će Bugarska podržati 19. paket sankcija EU uperenih protiv Rusije, koje bi trebalo da budu usvojene ove nedelje, dodajući da njegova zemlja ima aktivnu ulogu u podržavanju Ukrajine, kako vojno, tako i tehnički.
