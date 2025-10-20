Slušaj vest

Bugarska je spremna da otvori vazdušni prostor za ruskog predsednika Vladimira Putina, ukoliko odluči da doputuje u Budimpeštu na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Georg Georgijev.

Georgijev je rekao da se o takvim logističkim pitanjaima može pričati tek kada se najavljeni susret i Putina ozvaniči.

"Hajde prvo da saznamo datum, pa da pričamo o tehničkim detaljima. Koliko znam, nema još datuma kada bi njih dvojica trebalo da se sastanu", rekao je Georgijev tokom boravka na Samitu EU u Luksemburgu.

putin.jpg
Foto: EPA/WU HONG/POOL

Ministar spoljnih poslova naglasio je da Sofija neće vršiti opstrukciju bilo kakve diplomatske inicijative da se dođe do mira u Ukrajini.

"Kada se ulažu napori za mir, jedino logično rešenje je da sve strane doprinesu da se ostvari takav sastanak", rekao je Georgijev.

Upitan da kaže - da li to znači da će Sofija dati Putinu da uđe u vazdušni prostor, on je rekao:

"A kako drugačije bi mogao da se održi taj sastanak ako jedan od učesnika ne može da dođe do Budimpešte?".

profimedia-1045246584.jpg
Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia

Georgijev je potvrdio da će Bugarska podržati 19. paket sankcija EU uperenih protiv Rusije, koje bi trebalo da budu usvojene ove nedelje, dodajući da njegova zemlja ima aktivnu ulogu u podržavanju Ukrajine, kako vojno, tako i tehnički.

(Kurir.rs/Novinite/P.V.)

Ne propustitePlanetaMOSKVA ODBACUJE PREDLOG IZ SAD: Nema govora o tome da se zamrzne stanje na terenu! Ruska vojska se neće zaustaviti na trenutnim borbenim položajima
gasepa01-epa.jpg
PlanetaTRAMP UPOZORIO ZELENSKOG: "Prihvati Putinove uslove ili će Rusija UNIŠTITI Ukrajinu, UMORAN sam od tvojih mapa sa fronta, ne znam ni gde je to"
vladimir putin donald tramp volodimir zelenski.jpg
PolitikaŠANSA U BUDIMPEŠTI: Na marginama sastanka Trampa i Putina mogući razgovori o NIS-u! Vučić pre toga sa Orbanom na istom mestu
Donald Tramp Vladimir Putin Viktor Orban Aleksandar Vučić
Planeta"PRIHVATI PUTINOVE USLOVE ILI ĆE VAS RUSIJA UNIŠTITI": Tramp šokirao Zelenskog predlozima za kraj rata
Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski mapa Aljaske