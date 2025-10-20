Slušaj vest

Bugarska je spremna da otvori vazdušni prostor za ruskog predsednika Vladimira Putina, ukoliko odluči da doputuje u Budimpeštu na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Georg Georgijev.

Georgijev je rekao da se o takvim logističkim pitanjaima može pričati tek kada se najavljeni susret i Putina ozvaniči.

"Hajde prvo da saznamo datum, pa da pričamo o tehničkim detaljima. Koliko znam, nema još datuma kada bi njih dvojica trebalo da se sastanu", rekao je Georgijev tokom boravka na Samitu EU u Luksemburgu.

Foto: EPA/WU HONG/POOL

Ministar spoljnih poslova naglasio je da Sofija neće vršiti opstrukciju bilo kakve diplomatske inicijative da se dođe do mira u Ukrajini.

"Kada se ulažu napori za mir, jedino logično rešenje je da sve strane doprinesu da se ostvari takav sastanak", rekao je Georgijev.

Upitan da kaže - da li to znači da će Sofija dati Putinu da uđe u vazdušni prostor, on je rekao:

"A kako drugačije bi mogao da se održi taj sastanak ako jedan od učesnika ne može da dođe do Budimpešte?".

Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia