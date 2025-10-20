Slušaj vest

Rosita i Mauro Dal Korso umrli su od utapanja.

To su zaključci do kojih je došla obdukcija obavljena nad telima brata i sestre iz italijanskog grada Mirana, starima 55 i 52 godine. Tačan datum smrti nije poznat, delom zbog stanja u kojem su tela pronađena, ali se veruje da su preminuli oko 9. oktobra. Na telima nisu pronađeni tragovi nasilja, čak ni znakovi kratke borbe, pa sudski patolog Alberto Furlaneto naginje ka hipotezi samoubistva.

Uzimani su uzorci tkiva radi toksikoloških analiza koje bi tužilaštvo moglo da naloži.

Preminula pre pada u reku

Ovo je, možda, poslednje poglavlje takozvane „misterije Silea“, koja je otkrivena 16. oktobra, kada je u mestu Silea, nedaleko od Venecije, iz reke izvučen automobil u vlasništvu Rosite Dal Korso, potonuo u reku sa njih dvoje unutra.

Šest dana ranije, 10. oktobra, pronađeno je telo njihove majke, 77-godišnje Marije Bovo, u mestu Porte Grandi kod Meola.

Foto: Italijanska Policija

Prema nalazima istražitelja, ona je bila u automobilu sa svojom decom u kasnim popodnevnim satima 9. oktobra - dana kada je porodica nestala bez traga. To potvrđuju i fotografije sa sistema za prepoznavanje registarskih tablica u Silei. Za razliku od Rosite i Maura, Marija nije umrla od utapanja; najverovatnije je preminula pre nego što su deca odlučila da okončaju svoje živote. Upravo to bi mogao biti razlog za njihovu tragičnu odluku.

Opsesivno vezana za majku

Telo Marije Bovo je, prema rekonstrukciji, isplivalo iz vozila kroz prtljažnik, koji je pronađen otvoren - verovatno zbog jakog udara automobila o vodu - a ona nije bila vezana sigurnosnim pojasom na zadnjem sedištu gde je sedela.

Struja reke Sile potom je odnela telo. Rosita i Mauro, koji takođe nisu imali zavezane pojaseve, pronađeni su u vodi, u stanju plutanja.

Misterija oko motiva i dalje traje. Ono što je sigurno jeste da je čitava porodica bila pod nadzorom Centra za mentalno zdravlje, a Rosita - koja je bila izuzetno vezana za majku, gotovo opsesivno - ranije je govorila da prolazi kroz tešku psihičku i ličnu krizu zbog, kako je sama napisala u objavi na Fejsbuku pre više od dve godine, "zlobe" i "nepravdi", ogovaranja i kritika koje su, navodno, bile upućene njenoj porodici.