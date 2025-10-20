ZVANIČNICI IZ GAZE: Najmanje 135 osakaćenih tela Palestinaca bilo smešteno u ozloglašenom pritvorskom centru u Izraelu
Najmanje 135 osakaćenih tela Palestinaca koje je Izrael vratio u Gazu bilo je smešteno u ozloglašenom pritvorskom centru, koji se već suočava sa optužbama za mučenje i nezakonita ubistva u pritvoru, rekli su zvaničnici Ministarstva zdravlja Gaze.
Generalni direktor Ministarstva zdravlja Gaze, Munir el-Burš, i portparol bolnice Naser u Kan Junisu, gde se tela pregledaju, rekli su za Gardijan da dokument pronađen u svakoj vreći za tela ukazuje na to da sva tela potiču iz Sde Tejmana, vojne baze u pustinji Negev, gde su, prema fotografijama i svedočenjima koje je londonski list objavio prošle godine, palestinski pritvorenici držani u kavezima, sa povezom na očima i lisicama, vezani za bolničke krevete i primorani da nose pelene.
"Oznake dokumenata unutar vreća za tela napisane su na hebrejskom i jasno ukazuju da su posmrtni ostaci smešteni u Sde Tejmanu", rekao je Burš. "Oznake su takođe pokazale da su tamo sprovedeni DNK testovi na nekima od njih."
Prošle godine, izraelska vojska je pokrenula krivičnu istragu, koja se nastavlja, o smrti 36 zatvorenika pritvorenih u Sde Tejmanu.
Kao deo primirja u Gazi postignutog uz posredovanje SAD, Hamas je predao tela nekih od talaca koji su poginuli tokom rata, a Izrael je do sada predao tela 150 Palestinaca ubijenih nakon napada 7. oktobra 2023. godine.
Neke od fotografija palestinskih tela koje je video Gardijan, a koje ne mogu biti objavljene zbog uznemurujućeg sadržaja - prikazuju nekoliko žrtava sa povezom preko očiju i rukama vezanim iza leđa.
Jedna slika prikazuje konopac vezan oko vrata muškarca.
Šadi Abu Seido, palestinski novinar iz Gaze koji radi za Palestina tudej, a koji je pušten nakon 20 meseci pritvora u Sde Tejmanu i drugom izraelskom zatvoru, rekao je da su ga izraelske snage "otele u bolnici" Al-Šifa 18. marta 2024. godine.
"Skinuli su me potpuno golog 10 sati na hladnoći", rekao je u video intervjuu koji je na Instagramu objavio turski javni emiter TRT. "Zatim sam prebačen u Sde Tejman i tamo držan 100 dana, tokom kojih sam bio vezan lisicama i sa povezom na očima. Mnogi su umrli u pritvoru, drugi su izgubili razum. Nekima su amputirani udovi. Trpeli su seksualno i fizičko zlostavljanje. Doveli su pse koji su urinirali po nama. Kada sam pitao zašto sam uhapšen, odgovorili su: 'Ubili smo sve novinare. Umrli su jednom. Ali vas smo doveli ovde i umrećete stotinu puta.'"
(Kurir.rs/TheGuardian/P.V.)