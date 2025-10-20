Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da nikada nije rekao da će Ukrajina pobediti u ratu sa Rusijom, niti da veruje u takav ishod.

Međutim, Tramp se ogradio i rekao da je u ratu "sve moguće".

"Rusija i Ukrajina, mislim da ćemo postići mir, ali se situacija pogoršala jer imate dvojicu lidera koji istinski mrze jedan drugog. Najgore od svega je što se mrze i to otežava situaciju", rekao je Tramp.

Kada je reč o prognozama, novinari su rekli da se odredi ko će pobediti.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

"Nikada nisam rekao da će Ukrajina pobediti. Da li je moguće da pobedi? Pa, opet kažem, ne verujem, ali u teoriji, da, mogu da pobede. Kažem, sve je moguće. Rat je veoma čudna stvar, mnogo loših stvari može da se desi", rekao je Tramp nakon sastanka sa premijerom Australije Entonijem Elbanizijem u Beloj kući.

Skaj njuz navodi da je Tramp promenio priču u odnosu na pre nekoliko nedelja, kada je na skupu Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da Ukrajina može da povrati celu teritoriju koju je izgubila u ratu sa Rusijom, što je stav koji nikada ranije nije izneo.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je tada za Skaj da je to "veliki pomak" za američkog lidera.