TRAMP NE VERUJE U POBEDU KIJEVA "Nikada nisam rekao da će Ukrajina pobediti. Nije nemoguće, ali smatram da neće"
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da nikada nije rekao da će Ukrajina pobediti u ratu sa Rusijom, niti da veruje u takav ishod.
Međutim, Tramp se ogradio i rekao da je u ratu "sve moguće".
"Rusija i Ukrajina, mislim da ćemo postići mir, ali se situacija pogoršala jer imate dvojicu lidera koji istinski mrze jedan drugog. Najgore od svega je što se mrze i to otežava situaciju", rekao je Tramp.
Kada je reč o prognozama, novinari su rekli da se odredi ko će pobediti.
"Nikada nisam rekao da će Ukrajina pobediti. Da li je moguće da pobedi? Pa, opet kažem, ne verujem, ali u teoriji, da, mogu da pobede. Kažem, sve je moguće. Rat je veoma čudna stvar, mnogo loših stvari može da se desi", rekao je Tramp nakon sastanka sa premijerom Australije Entonijem Elbanizijem u Beloj kući.
Skaj njuz navodi da je Tramp promenio priču u odnosu na pre nekoliko nedelja, kada je na skupu Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da Ukrajina može da povrati celu teritoriju koju je izgubila u ratu sa Rusijom, što je stav koji nikada ranije nije izneo.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je tada za Skaj da je to "veliki pomak" za američkog lidera.
Tramp je, takođe, rekao posle sastanka sa Elbanizijem da će se susresti sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Južnoj Koreji u narednih nekoliko nedelja.
