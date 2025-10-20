Slušaj vest

Nepoznate osobe oskrnavile su više od 40 grobova, na islamskom delu groblja "Am Halo" u četvrti Šonebek na severu nemačkog grada Esena.

Prema navodima policije i glavne organizacije islamskih zajednica u Esenu, oborene su nadgrobne ploče, uništeni su natpisi, fenjeri i cveće.

Na grobnim parcelama vide se otisci stopala, što ukazuje na to da su grobna mesta gažena, preneo je Špigel.

Nemačka policija za sada nema tragove koji bi ukazivali na moguće osumnjičene, dok poznadina vandalskog čina nije jasna.

Policija Esena vodi istragu i traži svedoke koji su možda primetili nešto sumnjivo u blizini groblja.

Policiju je u petak obavestila posetiteljka groblja.

Udruženje "Komisija za islam i džamije u Esenu", koje zastupa 22 islamske zajednice, saopštilo je da su zaprepašćeni.