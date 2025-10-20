Slušaj vest

Lucius Njoku (33) koji se pretvarao da je medicinska sestra i radio na odeljenju hitne pomoći u istoj bolnici u kojoj je bila zaposlena i serijska ubica beba Lusi Letbi - izbegao je zatvorsku kaznu.

Migrant je koristio ime medicinske sestre Džojs Džordž da bi radio kao bolnički asistent u bolnici u engleskom graduČesteru - istoj ustanovi u kojoj je Letbi ranije radila na odeljenju za novorođenčad.

Trenutno se troje bivših viših menadžera te bolnice istražuje zbog sumnje na „teško ubistvo iz nehata“ u vezi sa slučajem Letbi.

Na sudu u Česteru rečeno je da kolege nisu primetile Njokua, iako je nosio NHS identifikacionu značku sa sopstvenom, jasno vidljivom fotografijom.

Između februara i aprila, on je u bolnici prao i oblačio pacijente i obavljao medicinska merenja.

Njegova prevara otkrivena je tek kada ga je jedan pacijent suočio, a on rekao: „Moje ime je Džojs, ali ja sam muškarac.“

Utvrđeno je da je prava Džojs, nigerijska državljanka iz Ellesmere Porta, dobila posao u bolnici nakon uspešnog intervjua, ali je potom dopuštala Njokuu da koristi njeno ime i odrađuje njene smene.

Još nije jasno kako je Njoku došao do NHS uniforme koja je upotpunila njegovu prevaru.

Policija je izvršila raciju u kući Džojs i zatekla Njokua tamo, gde su pronađeni njihovi mobilni telefoni.

U porukama je otkriveno da su njih dvoje - oboje Nigerijci - međusobno dogovarali smene u bolnici u Česteru.

Oboje su odbili da daju izjave tokom policijskog ispitivanja.

Njoku, koji živi sa suprugom zaposlenom u NHS-u na drugoj adresi u Ellesmere Portu, priznao je krivicu za prevaru lažnim predstavljanjem.

Osuđen je na 16 nedelja zatvora, uslovno na 12 meseci, uz obavezu da plati 239 funti sudskih troškova i naknade, kao i da odradi 80 sati društveno korisnog rada.

Njoku se trenutno nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu kao izdržavano lice na radnoj vizi svoje supruge, ali nije poznato da li će biti deportovan.

Džojs je, nakon što je optužena za prevaru, pobegla iz Velike Britanije. Najverovatnije se vratila u Nigeriju. Protiv nje je izdat nalog za hapšenje.

Tužiteljka Lisa Mekgir rekla je:

- Ona je dozvolila Njokuu da radi smene pod njenim imenom. Na sreću, niko nije povređen i nije bilo pritužbi na njegov rad. Ali pristup koji je imao - to je ono što zabrinjava.

Njoku je u Veliku Britaniju došao kao student i nije imao prethodnih osuđujućih presuda.

Njegov advokat, Stiven Elis, izjavio je da je „iznenađujuće što menadžment nije primetio Njokuovo prisustvo“.

Dodao je da je Njoku kvalifikovani medicinski radnik, ali da „provere bezbednosti nisu bile završene“ u periodu kada je radio u bolnici.

„On je prihvatio ozbiljnost situacije“, rekao je advokat.

„Od tada je pribavio potrebne dozvole, ali je odlučio da više ne radi u zdravstvenom sektoru. Sada je zaposlen u fabrici preko agencije.“

Sudija Džek Mekgarva rekao je tokom izricanja presude: