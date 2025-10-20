Slušaj vest

Mađarska će koristiti sva raspoloživa politička i pravna sredstva kako bi sprečila usvajanje predloga REPowerEU, koji ima za cilj zabranu uvoza ruskih energenata u Evropsku uniju, izjavio je u LuksemburguPeter Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine.

Sijarto je, nakon sednice Saveta za spoljne poslove i energetiku EU, na konferenciji za novinare izjavio da ne postoje energetski, profesionalni, bezbednosni ili ekonomski razlozi za predlog o zabrani uvoza ruskih energenata, već samo politički i ideološki.

Političke fraze umesto argumenata

„A Evropska komisija nema pojma kakve će biti posledice ovog paketa mera za pojedinačne evropske zemlje“, rekao je Sijarto.

Kritikovao je komesara Evropske unije za energetiku, Danea Jorgensena, koji je, kako je tvrdio, govorio o paketu koristeći samo političke fraze i propagandu, bez stručnih argumenata, pa je čak u jednom trenutku napustio prostoriju.

„Razočaravajuće je bilo što je komesar Evropske unije za energetiku uspeo da kaže oko pet rečenica o ovom paketu kao uvod i otprilike isti broj kao završnu izjavu“, prisetio se Sijarto. Dodao je da su neki učesnici „jasno stavili do znanja da politički i ideološki aspekti moraju imati prednost nad stvarnošću i realnošću“.

„Nikoga u svetu, ni u Evropskoj komisiji niti ovde u Luksemburgu, nije briga kakav uticaj ovaj predlog ima na bezbednost snabdevanja energijom. Posle toga, neka nam niko ne drži predavanja o solidarnosti Evropske unije“, rekao je on.

Tvrdi da je to kršenje propisa EU i napad na Mađarsku

Mađarski ministar je tvrdio da se paket probija otvorenim kršenjem propisa EU, jer ga EU usvaja kao ekonomsku meru, koja ne zahteva jednoglasnu odluku, dok Mađarska tvrdi da je to sankcija koja se može usvojiti samo jednoglasno, a ne kvalifikovanom većinom.

„Stoga se, nakon ovoga, sve kritike iz Brisela o vladavini prava mogu slobodno staviti u zagrade“, smatra Sijarto.

On je istakao da je većina zemalja članica već eliminisala ruske izvore energije, pa se postavlja pitanje čemu služi ovaj paket. „Pravi, realističan efekat ovog paketa je samo to što će ubiti bezbednost snabdevanja energijom Mađarske i velikog dela Slovačke“, napomenuo je.

Takođe je odbacio argument o finansiranju ruske ratne mašinerije. „Molim vas, ono što mi Mađari plaćamo za rusku naftu i ruski prirodni gas jedva je 0,2 odsto ruskog BDP-a. Pretpostavljam da niko ozbiljno ne misli da će, ako ne dobiju naš novac, koji odgovara 0,2 odsto ruskog BDP-a, Ukrajina dobiti ovaj rat ili da će Rusija pasti na kolena?“, upitao je.

Mađarska bi izgubila pouzdane dobavljače i postala zavisna od drugih

Sijarto je naglasio da bi predlog poremetio bezbedne rute snabdevanja, odsekao Mađarsku od pouzdanih dobavljača i učinio je zavisnom od drugih. Među njima je i Hrvatska, koju je mađarski ministar spoljnih poslova već optužio da „profitira od rata“.

Upozorio je da će jedan od dva postojeća naftovoda biti ukinut, dok preostali ne može samostalno snabdevati zemlju, a tranzitne takse su se udvostručile od početka rata u Ukrajini.

„Tokom poslednjeg testa, otkrili smo dva tehnička kvara za 24 sata, zbog kojih je cev mogla da radi pod maksimalnim pritiskom samo jedan sat“, naglasio je on. Što se tiče gasa, rekao je da je već izgubljeno 18 milijardi kubnih metara kapaciteta zbog prekida tranzita kroz Ukrajinu, a ako bi se prekinuo i Turski tok, izgubilo bi se još 8,5 milijardi, što je, kako je rekao, besmisleno za zemlju sa godišnjom potrošnjom od oko 9 milijardi kubnih metara.

Najava borbe do kraja

Iako je Mađarska glasala protiv, Savet EU je usvojio svoj stav kvalifikovanom većinom. Sada slede pregovori sa Evropskom komisijom i Parlamentom, nakon čega će se predlog vratiti Savetu na konačnu odluku.

„Želim da jasno stavim do znanja da ćemo zaštititi mađarski narod. Zaštitićemo energetsku bezbednost Mađarske i zaštitićemo rezultate smanjenja režijskih troškova. Nećemo dozvoliti Briselu da nametne brutalno povećanje cena mađarskom narodu“, rekao je on.