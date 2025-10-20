Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Hamas „biti iskorenjen“ ako ne poštuje sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, dan nakon izveštaja o novim napadima u enklavi.

„Imamo dogovor sa Hamasom da će se ponašati pristojno, a ako to ne urade, iskorenićemo ih ako bude potrebno“, rekao je američki predsednik novinarima zajedno sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom, koga je primio u Beloj kući.

„Biće iskorenjeni i oni to znaju“, uverio je.

Sastanak nakon novih napada u Gazi

Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se u ponedeljak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dan nakon što je novo nasilje u Pojasu Gaze izazvalo strahove da će se prekid vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra propasti.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Izrael tvrdi da je u nedelju izveo napade u Gazi kao odgovor na napade Hamasa, što je ta grupa negirala. Civilna zaštita u Gazi je izvestila da je u bombardovanjima poginulo najmanje 45 Palestinaca.

Tramp o mogućoj intervenciji

1/11 Vidi galeriju Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters