Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Hamas „biti iskorenjen“ ako ne poštuje sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, dan nakon izveštaja o novim napadima u enklavi.

„Imamo dogovor sa Hamasom da će se ponašati pristojno, a ako to ne urade, iskorenićemo ih ako bude potrebno“, rekao je američki predsednik novinarima zajedno sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom, koga je primio u Beloj kući.

„Biće iskorenjeni i oni to znaju“, uverio je.

Sastanak nakon novih napada u Gazi

Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se u ponedeljak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dan nakon što je novo nasilje u Pojasu Gaze izazvalo strahove da će se prekid vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra propasti.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Izrael tvrdi da je u nedelju izveo napade u Gazi kao odgovor na napade Hamasa, što je ta grupa negirala. Civilna zaštita u Gazi je izvestila da je u bombardovanjima poginulo najmanje 45 Palestinaca.

Tramp o mogućoj intervenciji

Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters

Američki predsednik insistira da američke snage neće delovati protiv Hamasa, ali da bi nekoliko zemalja, koje su pristale da se pridruže međunarodnim stabilizacionim snagama za Gazu, „rado intervenisale“.

(Kurir.rs/Sky news)

