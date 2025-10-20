Slušaj vest

Oženjeni otac postao je prva osoba u Britaniji koja je zatvorena zbog podsticanja deteta na samopovređivanje.

Karl Dejvis (42) iz ​​Mersisajda stvorio je tajni onlajn svet kako bi kontrolisao i zlostavljao maloletnika i danas je osuđen na 20 godina zatvora na Kraljevskom sudu u Mančesteru.

Dejvis je počeo da regrutuje devojčicu u oktobru 2023. godine, kada je imala 13 godina. Predstavio se kao mladić po imenu Ben, njenih godina, i počeli su da komuniciraju na Diskordu, a kasnije su prešli na . Tamo je počeo da traži fotografije, a ubrzo su se razgovoru pridružili i drugi profili. Detektivi su u početku verovali da devojčicu zlostavlja šest različitih muškaraca.

Neki profili su joj pretili, dok su je drugi "upozoravali" na opasne muškarce sa kriminalnim dosijeom sa kojima komunicira. Svi profili su se urotili da je ucene da im šalje seksualne fotografije i video zapise, i na kraju su je naveli da se samopovredi i snimi dokaze.

Zlostavljao u svom autu

Međutim, istražitelji su brzo otkrili da iza svih profila stoji ista osoba. Dejvis je kreirao niz onlajn persona, neke potpuno izmišljene, a neke koristeći ukradene identitete, sve sa ciljem manipulacije.

Detektiv inspektor Rob Grifits, koji je vodio istragu, rekao je da je brzo postao sumnjičav.

„Stavio ju je u poziciju u kojoj se plašila“, rekao je.

Objasnio je da je Dejvis takođe stvorio personu po imenu Mark, koji se pojavljivao „kao neka vrsta spasioca“, nudeći joj pomoć sa drugim profilima i govoreći im da je ostave na miru.

„Na kraju, sve je to bio Karl Dejvis i samo sofisticirani način kontrole mlade devojke“, dodao je Grifits. Pod maskom Marka, Dejvis je počeo da putuje prošlog leta kako bi lično seksualno zlostavljao devojku.

Policija je pronašla žilet i gumicu za kosu

Pokupio bi je iz škole „usred bela dana“ i zlostavljao je u svom autu četiri puta tokom leta 2024. Tokom jednog susreta, doneo joj je žilet i rekao joj da ga koristi. Policija je kasnije u njegovoj sobi pronašla žilet i gumicu za kosu koji su pripadali devojčici.

Dejvis je krio regrutovanje i zlostavljanje od svoje žene i dece, pretvarajući se da putuje zbog posla. Njegova žena je posumnjala da je vara i pozvala je broj koji je pronašla. Dete se javilo. Zlostavljač je uhapšen nakon što se žrtva poverila svojoj maćehi, a policija je pronašla video snimak na njegovom telefonu na kojem seksualno zlostavlja devojčicu.

Snepčet Foto: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia

Sudu je rečeno da nije pokazao „nikakvo kajanje niti milost“ zbog „katastrofalnog“ uticaja na žrtvu. Uprkos svom priznanju, Dejvis je rekao službenicima za uslovnu slobodu da nije imao seksualni interes za decu, iako je zlostavljao devojčicu u školskoj uniformi i rekao joj da ima „dobro telo za četrnaestogodišnjakinju“.

„Vidimo mnogo ovakvih slučajeva“

„Veoma je zabrinjavajuće to što je Karl, po svemu sudeći, porodični čovek. Ima stalan posao sa punim radnim vremenom. A onda, s druge strane, on je potpuno drugačija osoba na internetu. On je bio čudovište, eksploatisao je mladu devojku da bi kontrolisao ceo njen život“, rekao je detektiv Grifits.

Dejvis je prva osoba koja je osuđena po novom Zakonu o bezbednosti na internetu iz 2023. godine zbog podsticanja deteta na samopovređivanje. Iako je već postojao jedan slučaj u kojem je žrtva bila odrasla osoba, ovo je prva osuda za krivično delo počinjeno nad detetom.

Tužiteljka Zoi Beker je rekla da, iako je ova presuda prva te vrste, tužioci se suočavaju sa sve više sličnih slučajeva.