ŠEF RUSKIH OBAVEŠTAJACA UPOZORAVA: Na ivici smo globalnog sukoba
Svet se suočava sa najkrhkijim bezbednosnim trenutkom od Drugog svetskog rata i potrebna je spremnost na kompromis kako bi se izbegao novi globalni sukob, rekao je Sergej Nariškin, šef ruske obaveštajne službe SVR.
- Svet sada doživljava najkrhkiji trenutak za međunarodnu bezbednost od Drugog svetskog rata, naime period kvalitativne transformacije globalnog poretka - rekao je on.
Nariškin je rekao da se vodi "žestoka borba" između najvećih globalnih i regionalnih centara moći kako bi se definisala pravila budućeg svetskog poretka.
- Naš zajednički, a možda i glavni, zadatak je da osiguramo da se prilagođavanje novoj realnosti odvija bez velikog rata, kao što se dešavalo u prethodnim istorijskim fazama - rekao je Nariškin.
Takođe je ponovio standardni stav Kremlja da administracija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog ometa mirovni proces u Ukrajini.
(Kurir.rs/Index/RIA Novosti)