Svet se suočava sa najkrhkijim bezbednosnim trenutkom od Drugog svetskog rata i potrebna je spremnost na kompromis kako bi se izbegao novi globalni sukob, rekao je Sergej Nariškin, šef ruske obaveštajne službe SVR.

- Svet sada doživljava najkrhkiji trenutak za međunarodnu bezbednost od Drugog svetskog rata, naime period kvalitativne transformacije globalnog poretka - rekao je on.

Nariškin je rekao da se vodi "žestoka borba" između najvećih globalnih i regionalnih centara moći kako bi se definisala pravila budućeg svetskog poretka.

- Naš zajednički, a možda i glavni, zadatak je da osiguramo da se prilagođavanje novoj realnosti odvija bez velikog rata, kao što se dešavalo u prethodnim istorijskim fazama - rekao je Nariškin.

Takođe je ponovio standardni stav Kremlja da administracija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog ometa mirovni proces u Ukrajini.