Pljačkaši Luvra su možda bili angažovani od strane kolekcionara

Slušaj vest

Pariski tužilac rekao je lokalnim medijima da istražitelji veruju da su pljačkaši, koji su izvršili provalu za samo sedam minuta usred bela dana u nedelju, možda bili angažovani od strane kolekcionara ili motivisani isključivo vrednošću dragulja i plemenitih metala.

1/9 Vidi galeriju Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dva smera istrage

"Razmatramo hipotezu o organizovanom kriminalu", rekao je tužilac za BFM TV, napominjući da bi lopovi mogli biti profesionalci koji rade po narudžbi za kupca.

On je dodao da ako je kolekcionar naredio pljačku, postoji nada da će ukradeni komadi ostati netaknuti i dobro očuvani dok se ne pronađu, izvestio je izlaz. Ako su lopovi delovali sami, možda su ciljali dragulje zbog njihove potencijalne upotrebe u pranju novca dobijenog kriminalom.

"Danas se sve može povezati sa trgovinom drogom, s obzirom na značajne sume novca dobijenog od trgovine drogom", rekao je pariski tužilac, prenosi Rojters.

Istražitelji drže sve opcije otvorene, ali navodno, spoljno mešanje je u velikoj meri isključeno u ovom slučaju.

1/11 Vidi galeriju Muzej Luvr je jedan od najvećih i najposećenijih muzeja na svetu, poznat po ogromnoj zbirci umetničkih dela, ako biste se zadržavali po 30 sekundi po delu, trebalo bi vam 100 dana da ga obiđete. Foto: Kurir/A.S.

Bivši kradljivac dragulja otkrio ključnu stvar

Bivši kradljivac dragulja Lari Lavton, koji sada pomaže policiji u takvim istragama, rekao je za Foks Njuz da je operacija "morala biti posao iznutra" ili da su lopovi morali "imati insajderske informacije".

Luvr je i danas zatvoren dok francuska policija traga za lopovima

"Kako su znali koliko je debelo staklo, da li je na njemu bio alarm?" pitao je Lavton.

Lavton je dodao da ako je lopov, ne bi odmah prodao predmete kako bi izbegao otkrivanje.

"Možda bih ih stavio i sakrio negde gde niko ne zna, sačekao godinu ili dve", rekao je Lavton, dodajući da će na kraju tražena cifra biti plaćena "bez ikakvih pitanja".

"Oni će dati milion dolara za ovo ... Oni očigledno žele svoje dragulje nazad", rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S.

Kako je izgledala pljačka

Luvr, najposećeniji muzej na svetu, saopštio je da će ostati zatvoren u ponedeljak nakon drske krađe u nedelju.

Maskirani lopovi prerušeni u građevinske radnike izvršili su pljačku pred posetiocima i osobljem u nedelju ujutro. Zvaničnici su rekli da su lopovi produžili lift do prozora i razbili ga ugaonom brusilicom. Oni su navodno koristili rezač diskova da preseče staklene ploče koje štite dragulje.

Ciljano je ukupno devet predmeta, od kojih je osam ukradeno, rekli su zvaničnici. Lopovi nisu uspeli da uzmu deveti predmet, krunu supruge Napoleona III, carice Eugenije, tokom bekstva.

Sama kruna vredi desetine miliona evra, iako stručnjaci kažu da to nije najvažniji komad.

Vlasti još uvek nisu identifikovale pljačkaše, koji su pobegli na motociklima.