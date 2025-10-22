Od stupanja primirja na snagu 11. oktobra, u Pojasu Gaze je ubijeno 80 Palestinaca, 303 je povređeno, a spasilački timovi su iz ruševina izvukli tela 426 poginulih u ranijim bombardovanjima stambenih naselja.
Planeta
PALESTINCI I DALJE GINU: Desetine mrtvih nakon što je primirje stupilo na snagu
Tako je ukupan broj žrtava dostigao 68.216 od početka izraelske agresije u oktobru 2023. godine, a povređena je najmanje 170.361 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi agencija Wafa.
U proteklih 48 sati u bolnice u Gazi je dovezeno 57 stradalih, od čega 45 ubijenih u napadima izraelske vojske i 12 izvučenih ispod ruševina, zajedno sa 158 povređenih osoba.
Očekuje se da će broj stradalih biti znatno veći, jer je mnogo žrtava i dalje pod ruševinama koje tek treba da se raskrče.
Kurir.rs/Beta
