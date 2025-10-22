Slušaj vest

Tako je ukupan broj žrtava dostigao 68.216 od početka izraelske agresije u oktobru 2023. godine, a povređena je najmanje 170.361 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi agencija Wafa.

- Foto: Profimedia

U proteklih 48 sati u bolnice u Gazi je dovezeno 57 stradalih, od čega 45 ubijenih u napadima izraelske vojske i 12 izvučenih ispod ruševina, zajedno sa 158 povređenih osoba.

Očekuje se da će broj stradalih biti znatno veći, jer je mnogo žrtava i dalje pod ruševinama koje tek treba da se raskrče.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaNEVEROVATAN PREOKRET I NOVA MISTERIJA! Telo koje je Hamas vratio Izraelu ne pripada niti jednom od talaca?!
86602a10-a5dd-11f0-92db-77261a15b9d2.jpg copy.jpg
PlanetaU IRANU OVE GODINE POGUBLJENO NAJMANJE 1.000 LJUDI! Raste broj egzekucija zbog navodne špijunaže za Izrael
shutterstock-1095419441.jpg
PlanetaTRAMP POZVAO PREDSEDNIKA IZRAELA DA POMILUJE NETANJAHUA "On je jedan od najvećih ratnih lidera"
Donald Tramp i Benjamin Netanjahu
PlanetaSUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Palestinska uprava spremna da pomogne u sprovođenju plana za primirje i obnovu Gaze
Gaza.jpg