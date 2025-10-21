Slušaj vest

U nesreći je uspinjača "Elevador da Glória" 3. septembra udarila u zgradu nakon što je iskočila iz šina, a u preliminarnom izveštaju portugalski Biro za istragu vazdušnih i železničkih nesreća (GPIAAF) navodi da kabl koji je povezivao dve kabine nije ispunjavao standarde koje je postavio gradski transportni operater, Lisabonska železnička kompanija (CCFL), prenosi Gardijan.

Srušila se žičara u Lisabonu Foto: Armando Franca/AP, MIGUEL A. LOPES/LUSA

"Kabl nije bio u skladu sa važećim specifikacijama CCFL-a za upotrebu u tramvaju Glorija", navodi se u izveštaju od 35 stranica.

Ostale gradske uspinjače u Lisabonu su van upotrebe od nesreće, a GPIAAF je saopštio da bi trebalo da ostanu van upotrebe dok inspektori ne potvrde da imaju kočione sisteme "sposobne da imobilišu kabine u slučaju kidanja sajle", prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Među poginulima u nesreći sa uspinjačom je 16 osoba, od kojih su 11 bili strani državljani, a povređeno je 20 osoba.

Prema belešci GPIAAF-a nekoliko dana nakon nesreće, rutinski pregled u jutro na dan nesreće nije pronašao ništa neobično u vezi sa sajlom koja je pukla.

