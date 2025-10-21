Slušaj vest

Nesreća se dogodila oko 18 sati na stanici Trekate, gde su, prema početnim rezultatima istrage, njih trojica prelazili prugu nakon što su izašli iz voza.

Sumnja se da su trojica muškaraca strani državljani u dvadesetim godinama, ali nijedan još nije identifikovan, zbog nedostatka dokumentacije, prenosi Ansa.

Udario ih je voz koji se približavao obližnjem peronu, krećući se ka Milanu.

Dvojica povređenih su prevezena u bolnicu u Novari.

Jedan je u kritičnom stanju, a drugi je zadobio umerene povrede. Policija istražuje incident, navodi Ansa.

