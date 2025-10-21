Slušaj vest

Uzor joj je nekadašnja britanska premijera Margaret Tačer, a lični cilj da postane japanska gvozdena ledi. Sad je konačno na putu i da ostvari svoju dugo planiranu ambiciju pošto je 64-godišnjakinja izabrana za lideru japanske vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) i to baš na njenu 70.godišnjicu čime je postala prva žena premijer u istoriji Japana.

Bivša ministarka i TV voditeljka, koja je svojevremeno bila i bubnjarka hevi metal benda, sada će se suočiti ne samo sa vođstvom stranke, koja se već dugo bori da povrati svoje glasače posle niza skandala, nego i sa vođstvom zemlje koja kuburi s padom nataliteta i rastućim geopolitičkim tenzijama.

Sanae je rođena u prefekturi Nara 1961, od oca činovnika i majke policajke, a tokom odrastanja politika nije bila u njenom fokusu, objavio je britanski BBC početkom oktobra.

U vreme dok je bila hevi metal bubnjarka, postala je poznata po tome što je nosila veliki broj palica koje je često lomila zbog snažnog udaranja u bubnje. Bavila se i ronjenjem a obožava i dobre automobile - njena voljena tojota supra sada je izložena u muzeju njene rodne Nare.

Foto: KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Velika ljubav su joj i konjske trke, od muzike sluša japanski rok i strastveni je navijač Gamba Osake i Hanšin Tigrova.

Pre nego što je ušla u politiku, kratko je bila i TV voditeljka. Politika je počela da je interesuje tokom 1980-ih kada je, odlučna u nameri da razume kako Amerikanci vide Japan, kratko vreme radila i za demokratsku kongresmenku Patrišu Šreder, poznatu po kritikovanju Japana.

Takačijeva je još tada primetila da Amerikanci mešaju Japance, Kineze i Korejce, kako i njihov jezik i nacionalne kuhinje, ne praveći nikakvu razliku između te tri nacije.

- Ukoliko se Japan ne bude sam branio, njegova sudbina biće prepuštena na milost i nemilost plitkog američkog razmišljanja, njen je stav koji se pamti.

Prvi put je išla na izbore 1992. kao nezavisni kandidat i nije uradila ništa. Međutim, nije odustala, konačno je ušla u parlament kao poslanica a potom se pridružila svojoj LDP. Bila je poslanica u 10 saziva.

Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News

Dvaput se udavala za istog čoveka, on uzeo njeno prezime Takaičijeva se udala za kolegu poslanika Takua Jamamotoa 2004. godine, s kojim nema dece ali je usvojila njegovo troje iz prethodnog braka. Razveli su se 2017. zbog različitih političkih stavova ali su se ponovo venčali u decembru 2021. Danas imaju četvoro unučadi. Svoje dece nažalost nije imala zbog komplikacija posle ginekološke operacije pa je posle određenog vremena odustala od trudnoće. Tokom prvog braka uzela je muževljevo prezime ali je u javnom životu koristila devojačko. Kad je drugi put udala za svog muža, on je odlučio da uzme njeno prezime kako bi se ispunio zakonski uslov da supružnici moraju imati isto prezime. Tokom ove godine, njen muž je imao moždani udar posle kog mu je cela desna strana tela ostala paralizovana.

Sanae Takaiči sa mužem

Foto: Youtube Printscreen

Zauzimala je više ministarskih pozicija. Dvaput je bila u trci za premijerku ali je poražena, ali sada je, iz trećeg puta, konačno dočekala svojih pet minuta.

- Cilj mi je da postanem gvozdena ledi, rekla je grupi školaraca tokom nedavne kampanje.

Iako je bila hevimetalka, Takaiči je ozbiljna konzervativka koja je oštro protivi pravu udatih žena da zadrže svoje prezime. Takođe se oštro i otvoreno protivi homoseksualnim brakovima.

Međutim, vremenom je olabavila svoje stavove pa je sada zalaže da se dadiljama otpiše deo poreza na zaradu kao i za poreske olakšice za kompanije koje u sklopu poslovnih prostorija imaju i vrtić za decu zaposlenih.

- Lično sam iskusila čak triput u životu da je meni bila potrebna medicinska nega ali i da sam ja bila ta koja je pružala negu drugome, rekla je japanska premijerka.

Mentor joj je bio pokojni premijer Šinzo Abe.