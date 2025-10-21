Slušaj vest

Ove godine, suočena sa izazovnom spoljnom situacijom i unutrašnjim poteškoćama, Kina je ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5,2% u prvih devet meseci u odnosu na isti period prošle godine. Šta nam ovaj podatak zapravo govori o kineskoj ekonomiji?

Stopa rasta Kine i dalje je među najvišim među vodećim svetskim ekonomijama. Nedavno je Međunarodni monetarni fond (MMF) objavio izveštaj kojim predviđa usporavanje globalnog ekonomskog rasta sa 3,3% u 2024. na 3,2% u 2025. godini. Suprotno ovom globalnom trendu, kineska ekonomija je samo u trećem kvartalu ove godine premašila ukupnu godišnju vrednost nemačke ekonomije, treće po veličini u svetu, potvrđujući svoju ulogu najstabilnijeg i najpouzdanijeg izvora pokretača globalnog rasta.

Što se tiče konkretnih pokazatelja, dodata vrednost u industrijskim preduzećima određenog obima porasla je za 6,2% u prvom delu godine, ukupna maloprodajna potrošnja porasla je za 4,5%, dok je prosečna stopa nezaposlenosti u urbanim sredinama iznosila 5,2%. Ključni makroekonomski pokazatelji bili su, uglavnom, stabilni.

Od naprednih modela veštačke inteligencije do uvođenja vožnje bez vozača u svakodnevnicu, duboka integracija „inovacija i industrijskog lanca“ unela je novu energiju u kinesku ekonomiju i ubrzala globalne inovacione procese.

U prvih sedam meseci ove godine, Kina je bila među tri najveća trgovinska partnera za 166 zemalja i regiona širom sveta, što predstavlja porast od 14 u odnosu na isti period prethodne godine.

Mnogi se pitaju koja je unutrašnja logika ovakvog rasta kineske ekonomije? Ona je, u suštini, rezultat sinergije između ponude i potražnje, ljudskog kapitala i drugih prednosti, a neodvojiva je i od podrške i snage usvojenih politika.

Ova godina predstavlja završetak 14. petogodišnjeg plana i istovremeno godinu planiranja i pokretanja 15. petogodišnjeg plana. Nedavno održan Četvrti plenum CK KP Kine 20. saziva u Pekingu, posvećen upravo planiranju 15. petogodišnjeg plana, budi očekivanja da će Kina, zahvaljujući svojoj političkoj stabilnosti i sve većoj otvorenosti ka svetu, ponuditi svetu nove razvojne dividende.