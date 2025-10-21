Slušaj vest

Jak vetar izazvao je smrt jedne osobe, dok je devet osoba povređeno u opštini Ermon, u departmanu Val d'Oaz na severu Francuske, saopštili su lokalni zvaničnici.

Vatrogasci i snage bezbednosti morale su da intervenišu i u susednim gradovima Obon, Andili, Monmorensi i Frankonvilu, navela je prefektura Val d'Oaz na svom nalogu na platformi Iks.

Snažan tornado koji je nastao predstavlja veoma redak fenomen u Francuskoj, a činilo se da su svi uslovi bili ispunjeni da se dogodi ono što je prikazano na radarskim animacijama sa lokacije Keraunos.

Nestabilnost vazduha i veoma promenljivi vetrovi

Meteorološki kontekst je bio povoljan za formiranje veoma jakih vetrova, dok se jasno vidljiva olujna ćelija, široka samo nekoliko kilometara, prenosi navode televizija BMF.

Reč je o superćeliji sa niskim vrhom, rotirajućoj oluji čiji se oblaci ne uzdižu veoma visoko na nebu, prenosi francuski medij.

Istaknuti su i drugi parametri koji su pogodovali pojavi tornada – jaka nestabilnost vazduha sa veoma izraženim temperaturnim kontrastima između tla i najviših slojeva atmosfere, ali i veoma promenjivi vetrovi sa nadmorskom visinom.

Na tlu je vetar bio orijentisan ka jugu, a više ka zapadu, stvarajući tako ono što se naziva smicanje vetra i samim tim rotirajuću oluju.

Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, najavila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila jačinu tornada.