Put, poznat kao Via Baltika, proći će kroz usku traku zemlje između Belorusije i ruske enklave Kalinjingrad, poznate kao Suvalki prevlaka, koja se često opisuje kao potencijalna meta u slučaju napada Rusije na NATO.

Poljski predsednik Karol Navrocki i litvanski predsednik Gitanas Nauseda rekli su na ceremoniji otvaranja na granici između svojih zemalja da je put najvažniji koridor regiona i istakli njegovu ulogu u odbrani regiona.

NATO snage bi potencijalno mogle brže da se kreću kako bi pomogle baltičkim zemljama koristeći Via Baltiku.

- Ovaj put ima dvostruku svrhu: pomoći će našoj ekonomiji i ojačati odbrambene kapacitete našeg regiona - rekao je Navrocki.

Via Baltika je deo evropske rute E67

Poljska i njeni baltički susedi su u stanju visoke pripravnosti otkako su ruski dronovi ušli na poljsku teritoriju, a ruski borbeni avioni u estonski vazdušni prostor u septembru.

Via Baltika je dugačka 970 kilometara. Počinje u Varšavi, u Poljskoj, i prolazi kroz Litvaniju, Letoniju i Estoniju, gde se završava u Talinu.

Deo je evropske rute E67, koja povezuje Finsku sa Češkom. Četvorotračni autoput A5 koji povezuje Kaunas, drugi najveći grad u Litvaniji, sa Suvalkijem u Poljskoj takođe je deo Via Baltike.

Nekoliko severnih deonica Via Baltike još uvek ima samo dve trake i biće kasnije proširene, saopštilo je litvansko Ministarstvo saobraćaja.

Nauseda je rekao da put simbolizuje "slobodu, prosperitet i bezbednost" i da „igra izuzetno važnu ekonomsku, komercijalnu i logističku ulogu u Litvaniji, povezujući zemlju sa ostatkom evropskog tržišta“.