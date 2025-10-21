Slušaj vest

U Nju Delhiju su ljudi do kasno sinoć slavili uz vatromet i petarde zbog čega je vazduh napunjen dimom i sitnim česticama koje su se pomešale sa sezonskim zagađenjem.

Do danas ujutro indeks za kvalitet vazduha za grad porastao je iznad 350 u više kvartova, što je nivo zagađenja koji se smatra "visokim" i opasnim za disanje, prema dnevno preporučenom maksimalnom izlaganju Svetske zdravstvene organizacije.

Vidljivost je takođe opala u nekim delovima grada gde je siva izmaglica obavile ulice, visoke zgrade i istorijske spomenike.

Visoki indijski sud prošle nedelje je ublažio opštu zabranu za petarde u Nju Delhiju tokom praznika Divali dozvoljavajući ograničenu upotrebu "zelenih petardi" koje ispuštaju manje zagađivačkih čestica.

Takve petarde koje su razvili savezni instituti za istraživanje napravljeni su da smanje emisije čestica i gasova za oko 30 odsto. Sud je objavio da mogu da se koriste tokom određenih sati od subote do utorka, ali kao i prethodnih godina taj propis je uglavnom kršen.

Nju Delhi i šira okolina grada gde živi više od 30 miliona ljudi redovno se rangira među najzagađenije grade na svetu tokom zime kada se rasprostranjeni vatrometi za Divali poklope sa hladnijim vremenom i dimom nastalom od paljenja useva u susednim državama.

Vlasti u Nju Delhiju primenile su niz mera da suzbiju nivo zagađenja koje uključuju ograničenje aktivnosti gradnje i restrikcije za generatore na dizel. Ali stručnjaci za ekologiju kažu da su potrebna dugoročna rešenja kao što je čista energija i strože kontrole emisije gasova iz vozila da bi se sprečila ova godišnja kriza.

Ratuće zagađenje takođe smanjuje količinu sunčeve svetlosti koju Indija dobija, pokazala je nedavno objavljena studija.

Indijski naučnici ustanovili su da u većini Indiji postepeno opada broj sunčanih sati, kada jaka sunčeva svetlost stiže do Zemlje, zbog porasta zagađenja vazduha, pokazuje studija obajvljena ovog meseca u list Sajentifik riports.

Taj pad sunčeve svetlosti je prema studiji pripisan povećanju sitnih čestica zbog industrijske emisije, paljenja biomase i zagađenja od vozila.

"Vidimo veći uticaj na zagađenije oblasti kao što je severna Indija", rekao je Manodž Srivastava, naučnik u univerzitetu Banaras Hindu i jedan od autora studije.

On je rekao da smanjenje sunčeve svetlosti može da utiče na količinu sunčeve energije koju Indija može da proizvede kao i na poljoprivrednu produktivnost zemlje, pored toga štu utiče na lokalnu sredinu i zdravlje ljudi.