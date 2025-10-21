POŽAR U RAFINERIJI MOL-a U MAĐARSKOJ! Odjeknula EKSPLOZIJA, gust dim prekrio grad, šta se dešava?! (VIDEO)
Prema navodima portala index.hu, nakon eksplozije nad gradom se pojavio veliki oblak dima, koji je bio vidljiv kilometrima unaokolo.
Srećom, niko nije povređen.
Na društvenoj mreži Facebook oglasio se gradonačelnik Sazhalombate Mihalj Vezer, koji je potvrdio incident:
"U ponedeljak uveče, 20. oktobra 2025. godine, izbio je požar u postrojenju AV3 rafinerije Dunai MOL-a. Vatrogasna služba kompanije MOL odmah je reagovala nakon dojave i u kratkom roku uspela da lokalizuje požar, dok radovi na mestu incidenta i dalje traju. Gust dim koji je nastao tokom gašenja bio je vidljiv iz više naselja u okolini. U požaru niko nije povređen, a okolna mesta nisu bila ugrožena. Zvanične i interne istrage su u toku radi utvrđivanja uzroka nesreće“, naveo je gradonačelnik.
Na mestu događaja nalazile su se sve hitne službe, uključujući mobilnu laboratoriju za zaštitu od katastrofa, kao i specijalizovane kontejnere s hemikalijama, prahom i penom za gašenje požara.
Kurir.rs