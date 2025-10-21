Slušaj vest

Prema navodima portala index.hu, nakon eksplozije nad gradom se pojavio veliki oblak dima, koji je bio vidljiv kilometrima unaokolo.

Srećom, niko nije povređen.

Na društvenoj mreži Facebook oglasio se gradonačelnik Sazhalombate Mihalj Vezer, koji je potvrdio incident:

"U ponedeljak uveče, 20. oktobra 2025. godine, izbio je požar u postrojenju AV3 rafinerije Dunai MOL-a. Vatrogasna služba kompanije MOL odmah je reagovala nakon dojave i u kratkom roku uspela da lokalizuje požar, dok radovi na mestu incidenta i dalje traju. Gust dim koji je nastao tokom gašenja bio je vidljiv iz više naselja u okolini. U požaru niko nije povređen, a okolna mesta nisu bila ugrožena. Zvanične i interne istrage su u toku radi utvrđivanja uzroka nesreće“, naveo je gradonačelnik.

Na mestu događaja nalazile su se sve hitne službe, uključujući mobilnu laboratoriju za zaštitu od katastrofa, kao i specijalizovane kontejnere s hemikalijama, prahom i penom za gašenje požara.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaMAĐARI BESNI NA EU ZBOG ZABRANE UVOZA RUSKIH ENERGENATA: "Ukrajina neće dobiti rat zbog toga..." (FOTO)
duric_sa_sijartom_12.jpg
PlanetaSIJARTO ZAPRETIO: Mađarska će blokirati planove EU o vojnoj pomoći Ukrajini i zabranu nabavke energenata iz Rusije!
w-57366398-peter-sijarto.jpg
Planeta"SVI SE PITAJU ZAŠTO BAŠ MAĐARSKA, A ODGOVOR JE JEDNOSTAVAN" Orban otkrio zašto će Putin i Tramp pregovarati u Budimpešti
x01 EPA Sadak Souici.jpg
PlanetaKAKO ĆE PUTIN STIĆI DO MAĐARSKE? Koridor preko SRBIJE najrealnija opcija! Evo koje sve prepreke će ruski predsednik morati da savlada
Putin Evropa