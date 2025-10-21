"U ponedeljak uveče, 20. oktobra 2025. godine, izbio je požar u postrojenju AV3 rafinerije Dunai MOL-a. Vatrogasna služba kompanije MOL odmah je reagovala nakon dojave i u kratkom roku uspela da lokalizuje požar, dok radovi na mestu incidenta i dalje traju. Gust dim koji je nastao tokom gašenja bio je vidljiv iz više naselja u okolini. U požaru niko nije povređen, a okolna mesta nisu bila ugrožena. Zvanične i interne istrage su u toku radi utvrđivanja uzroka nesreće“, naveo je gradonačelnik.