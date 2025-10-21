Slušaj vest

Devojka je pronađena na jednom gradilištu na obodu Dubaija u izuzetno teškom stanju. Povrede su bile toliko ozbiljne da nekoliko meseci nije mogla da progovori.

Marija Kovalčuk tvrdi da se sve dogodilo tako što je pokušavala da pobegne od četiri momka koji su pretili da će je "baciti sa ivice", piše Mondo.rs.

Dve strane priče

Lokalne vlasti su se oglasile nakon incidenta tvrdeći da je Marija sama otišla na gradilište i pala sa visine, a neki kažu da je pokušala sebi da oduzme život. Njena porodica i prijatelji su to tada negirali iznoseći tvrdnje da su umešani ruski bogataši.

Spekulisalo se tada i da je Marija radila kao eskort devojka, a da su za njeno stanje krivi navodni klijenti. Ona je pre nestanka rekla majci da ide na zabavu u hotel sa novim poznanicima.

Probudila se iz kome i progovorila

Nakon višenedeljne kome, brojnih operacija i borbe za život, Marija Kovalčuk je u julu konačno došla svesti i počela da se priseća kobne noći. Ono što je ispričala dodatno je uznemirilo njene bližnje koji su od početka sumnjali da nije reč o nesreći, već o brutalnom nasilju.

U noći nestanka, Marija je navodno bila u društvu troje ljudi, Milene Dolganove, Artema i Aleksandra, a neki od njih su se oglasili i oštro demantovali njene izjave, iznoseći svoju stranu priče.

Nedavno je Marija Kovalčuk dala veliki intervju Kseniji Sobčak, u kom je, između ostalog, otkrila i da u njenoj krvi nije bilo ničega, međutim to se ispostavilo kao netačno, nakon što se oglasila i sama priznala.

Marija Kovalčuk Foto: Printecreen/Instagram/ae3marylu

- Lagala sam u intervjuu. Odlučila sam da priznam da na dan incidenta u mojoj krvi nisu pronađeni ni alkohol ni droga - priznala je Marija u jednom od svojih najnovijih video snimaka. Doktori su u krvi Marije pronašli lek za spavanje iz grupe derivata benzodiazepina, nalik sedativu.

Pet operacija za četiri meseca

Od trenutka kada je pronađena, Marija je prošla kroz pakao. U bolnici je ležala bez svesti nedeljama.

Do sada je imala pet teških operacija, a lekari upozoravaju da se najteži deo tek očekuje, dug i neizvestan oporavak.

Iako sada može da govori, njeno telo je i dalje izuzetno slabo, a pokreti su joj ograničeni. Planirane su još najmanje dve hirurške intervencije, nakon čega sledi intenzivna rehabilitacija. U međuvremenu, Marija uči da hoda uz pomoć štaka nakon teških povreda koje su joj nanete.

Gde je Marija danas?

Marija se sada trudi da se vrati svakodnevnom životu. Ponovo je aktivna na društvenim mrežama, a nedavno su mediji objavili i kako ona izgleda i šta radi danas.

Nastavila je da pravi sadržaj za mreže, okrenula novi list uz veliku podršku svojih roditelja, a ima u planu i da nastavi školovanje.

