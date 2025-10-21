Slušaj vest

Sarkozi je rano jutros napustio svoj dom u pratnji supruge Karle Bruni i dece, dok su mu njegove okupljene pristalice aplaudirale, uzvikivale njegovo ime i pevale Marseljezu, prenosi portal "BFM" televizija. Nakon kraćeg susreta sa pristalicama, Sarkozi je ušao u automobil kojim je krenuo prema pariskom zatvoru Sante.

Kako javlja "BFM TV", sa njim u vozilu je bio Kristof Ingrejn, jedan od njegova dva advokata. Na putu ka zatvorskoj ćeliji, Sarkozi je rekao da će "nevin čovek biti zatvoren".

1/10 Vidi galeriju Ispraćaj Nikole Sarkozija u zatvor Foto: Teresa Suarez/EPA, Aurelien Morissard/AP, Thibault Camus/AP, Masha Macpherson/AP, TERESA SUAREZ/EPA

Skup podrške Sarkoziju

Deca Nikole Sarkozija, koja su ranije tog jutra posetila njegov dom i njegov brat takođe su se pojavili pred okupljenim pristalicama i pozdravili ih.

- Veoma sam ponosan na njega. Ponosan sam što imamo isto prezime. Ponosan sam što ide u zatvor uzdignute glave i potpuno sam uveren u njegovu nevinost - izjavio je brat bivšeg francuskog predsednika Gijom Sarkozi.

Nekadašnji savetnik Sarkozija Anri Gvaino prisustvovao je skupu podrške bivšem predsedniku ispred njegove kuće i izjavio za "BFM TV" da "oseća veliku tugu".

- Osećam i sramotu zbog svoje zemlje i tugu zbog toga što je pravda toliko daleko od ideala pravde. Odluka suda je nepravedna - rekao je Gvaino.

Poslednji put porodica Sarkozi je viđena u javnosti u nedelju u jednom pariskom hotelu, prilikom proslave 14 rođendana ćerke koju Sarkozi ima sa Karlom Bruni, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

U zatvoru zbog kriminalne zavere

Sarkozi (70), koji je uvek tvrdio da je nevin, u septembru je osuđen za kriminalnu zaveru zbog napora njegovih bliskih saradnika da nabave sredstva za njegovu predsedničku kandidaturu 2007. godine iz Libije, tokom vladavine pokojnog lidera te zemlje Gadafija.

1/6 Vidi galeriju Nikola Sarkozi i pukovnik Moamar Gadafi, lider Libije (1942-2011) Foto: MAYA VIDON/EPA

Iako se žalio na presudu, odložen nalog za hapšenje primenjen je bez odlaganja, a žalbeni postupak će biti nastavljen.

Ovo je treći put da je Sarkozi osuđen po optužbama u vezi sa prevarom.

On je prvi bivši lider moderne Francuske i prvi bivši šef države zemlje Evropske unije koji je osuđen na zatvorsku kaznu.

U ćeliji od oko devet kvadrata

Ćelija u kojoj će bivši francuski lider služiti kaznu je velika oko devet kvadratnih metara.

U ćeliji će imati ploču za kuvanje, frižider, televizor, tuš, sto i krevet pričvršćene za pod, a wc šolja nema poklopac. Sarkozi je osuđen na pet godina zbog optužbi za korupciju i ilegalno finansiranje kampanje, i u utorak, 21. oktobra, trebalo da stigne u zatvor "Sante" u Parizu.

Kao bivši predsednik, biće smešten u samicu, što je privilegija rezervisana za retke zatvorenike. Zatvor je poznat po pretrpanosti, ali Sarkozi će imati pravo na šetnje, posete i telefonske pozive. Zatvor je inače prebukiran sa 192 odsto, a u mnogim skučenim ćelijama su kreveti na sprat.