Slušaj vest

Premijer Slovačke Robert Fico teško je ranjen sredinom maja 2024. godine u atentatu u gradu Handlovi, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

ATENTAT NA PREMIJERA SLOVAČKE: Fico mora na još jednu operaciju, policija demantovala da je napadač ukrajinske nacionalnosti Foto: Profimedia, EPA

Kako navodi Rojters, na presudu koja je danas izrečena napadaču na slovačkog premijera može da se uloži žalba Vrhovnom sudu zemlje.

Kurir.rs/Euronews

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) NAJJASNIJI SNIMAK POKUŠAJA UBISTVA ROBERTA FICA:Snimljen napadač, sve se odigralo u nekoliko kobnih sekundi (VIDEO)
11111111.jpg
PlanetaROBERT FICO GRADI DODATNI NUKLEARNI REAKTOR! Bomba iz Slovačke, pao VELIKI DOGOVOR sa Amerikancima!
Robert Fico
PlanetaOBJAVLJEN DOSAD NEVIĐENI SNIMAK ATENTATA NA ROBERTA FICA: Dokumentarac otkriva sve detalje, pogledajte njegovu reakciju (VIDEO)
novi.jpg
PlanetaPOČINJE SUĐENJE ZA ATENTAT NA ROBERTA FICA! Juraj Cintula (71) mu je tog dana zadao više prostrelnih rana, evo sa čim se sada suočava (FOTO)
rf.jpg