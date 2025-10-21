Sud u Slovačkoj je presudio danas da je muškarac koji je prošle godine pucao i ranio premijera Roberta Fica kriv za terorizam i izrekao mu kaznu od 21 godine zatvora.
Planeta
OSUĐEN ČOVEK KOJI JE IZVRŠIO ATENTAT NA ROBERTA FICA: Evo koliko godina će robijati zbog pokušaja ubistva premijera Slovačke!
Slušaj vest
Premijer Slovačke Robert Fico teško je ranjen sredinom maja 2024. godine u atentatu u gradu Handlovi, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.
ATENTAT NA PREMIJERA SLOVAČKE: Fico mora na još jednu operaciju, policija demantovala da je napadač ukrajinske nacionalnosti Foto: Profimedia, EPA
Vidi galeriju
Kako navodi Rojters, na presudu koja je danas izrečena napadaču na slovačkog premijera može da se uloži žalba Vrhovnom sudu zemlje.
Kurir.rs/Euronews
Reaguj
Komentariši