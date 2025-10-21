TO NISU LOPOVI VEĆ "KOMANDOSI": Ovako je isplanirana spektakularna PLJAČKA LUVRA! Svet strahuje od jednog scenarija, a desila se i BIZARNA SLUČAJNOST (FOTO)
Sada su se pojavili neki ključni dokazi.
Osumnjičeni za smelu pljačku muzeja Luvr još uvek nisu identifikovani. Oni su ukrali nakit vredan milione evra, a zatim nestali - sve u roku od 4-7 minuta.
Ministarka kulture Rašida Dati rekla je francuskoj televizijskoj stanici TF1 da su pljačkaši bili "iskusni" i da su pažljivo isplanirali provalu.
Ministar unutrašnjih poslova FrancuskeLoran Nunjez potvrdio je da su osumnjičeni "komandosi".
Specijalizovana policijska jedinica zemlje koja se bavi velikim pljačkama, zajedno sa odeljenjem koje prati zločine vezane za antikvitete, radi na slučaju.
Nije isključeno da iza pljačke stoji organizovana kriminalna grupa iz inostranstva, ali vlasti trenutno tretiraju bandu kao domaće kriminalce, prema francuskim zvaničnicima.
U svakom slučaju, lopovi će pokušati da što pre iznesu dragulje iz Evrope, upozorili su stručnjaci, s obzirom na nemogućnost njihove legalne prodaje na kontinentu.
- Previše poznat, previše dobro dokumentovan, previše lako praćen - rekla je stručnjak za nakit Žulijan Desol opisujući plen koji su odneli pljačkaši.
Takođe se spekuliše da je banda imala pomoć od nekoga iz muzeja da izvede šokantnu pljačku.
- Počinioci moraju biti barem malo profesionalni jer je potrebna odlučnost i poznavanje nedostataka u sistemu - rekao je ugledni advokat Tibo de Monbrijal.
- Kladio bih se malo na pomoć iznutra - rekao je on.
U ponedeljak je policija pronašla motociklističku kacigu koja je pripadala jednom od kriminalaca, kao i rukavicu.
Ti predmeti znače da istražitelji imaju DNK dokaze.
Policija je takođe pratila poreklo kamiona sa dizalicom i korpom koji su pljačkaši drsko parkirali ispred Luvra i koristili da se popnu do Galerije Apolo.
Kamion je ukraden nakon što su se banditi prijavili na oglas.
Napali su vlasnika, koji je postavio oglas, u malom gradu zvanom Luvr (bizarna slučajnocst - nema veze sa muzejem), 24 kilometra severoistočno od Pariza.
Kamion, koji se često koristi za premeštanje nameštaja u i iz stanova, iskoristili su da se popnu do prozora muzeja i upadnu unutra, dok su nakon pljačke odjurili na motorima.
Lopovi su pokušali da zapale kamion pre nego što su pobegli, ali su odustali.
Pljačka je pokrenula trku sa vremenom kako bi se pronašli ukradeni predmeti – među kojima su ogrlice, minđuše sa draguljima i tijara.
Ovo su predmeti ukradeni u Luvru:
- Tijara sa parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Ogrlica sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Minđuše, iz para sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Smaragdna ogrlica sa parure Marije-Luize
- Par smaragdnih minđuša sa parure Marije-Luize
- Broš
- Tijara carice Eugenije
- Veliki luk sa broša carice Eugenije
Prava opasnost je da će ih lopovi jednostavno demontirati, izvaditi dragulje i istopiti plemenite metale za preprodaju.
- Njihova vrednost daleko premašuje cenu metala: Oni nose priču - rekla je Desol, objašnjavajući da je verovatnija budućnost za ukradeni nakit demontaža i prodaja u "staro gvožđe".
- Kamenčići će biti izvađeni, okviri istopljeni - rekla je ona, dodajući da rekordne cene plemenitih metala čine takve drske pljačke vrednim rizika za kriminalne bande.
- Sa zlatom koje košta više od 111 evra po gramu - ovi zločini će biti sve češći - rekla je ona.
- Od COVID-19 i trenutnih sukoba, cena zlata je veoma visoka. Ako ih brzo ne pronađemo, ovi komadi će veoma brzo napustiti Evropu - upozorila je Desol.
Indija je jedno od glavnih čvorišta za šverc ukradenih metala, prema nedavnoj studiji kanadske grupe za prirodne resurse IMPACT, koju je citirao Le Figaro.
Zemlja prima, prerađuje i reeksportuje takve metale u ogromnim razmerama, što rezultira "legitimizacijom" takvog zlata i drugih materijala, navodi se u izveštaju.
Francuski političari su pozvali direktora Luvra i šefa obezbeđenja da podnesu ostavke zbog pljačke.
- U proteklih 24 sata, Francuska je bila predmet podsmeha celog sveta zbog smešne krađe krunskih dragulja iz Luvra - napisala je Marion Marešal na društvenoj mreži X.
- Ovo poniženje ne može proći nekažnjeno - rekla je, dodajući da francuska ministarka kulture, Rašida Dati, "mora zahtevati hitnu ostavku direktora muzeja Loransa De Karsa i šefa obezbeđenja Dominika Bufina, koga je ona imenovala".
