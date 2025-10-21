Slušaj vest

Mediji u Mađarskoj navode da se "nebo zacrvenelo", i da je oko 50 vatrogasaca celu noć pokušavalo staviti vatru pod kontrolu, što im je pošlo za rukom tek u zoru.

Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimcima požara koji je bio vidljiv iz svih okolnih mesta, pa čak i iz Budimpešte. Oglasio se i gradonačelnik Mihail Vezer, koji je objavio informacije koje su mu preneli iz MOL‑a.

"Vatrogasna jedinica MOL‑ovog postrojenja odmah je započela intervenciju po podizanju alarma i uspela je da lokalizuje požar u kratkom roku. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja može se videti iz više naselja u tom području. U požaru nije bilo povređenih, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Trenutno se sprovode zvanične i interne istrage kako bi se utvrdili uzroci nesreće. MOL preduzima sve što je moguće da što pre obnovi siguran rad postrojenja", objavljeno je.

Eksplozija u Rumuniji

Mađarski novinari pišu da se požar u Mađarskoj dogodio samo nekoliko sati nakon eksplozije u rafineriji Lukoil u rumunskom gradu Ploešti.

Isto je objavio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šarij. Oni međutim nisu ponudili dokaze za ove tvrdnje.

"MOL‑ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Baratsag. Rumunsko postrojenje pripada ruskoj kompaniji Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 miliona barela nafte, što ga čini jednim od najvećih u Rumuniji. Kijev je shvatio da je sprovođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da niko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Šta je sledeće, bombardovanje političkih protivnika?", objavio je Šarij, ne pružajući ikakve dokaze da su incidenti u rafinerijama namerno izazvani.

Požar je tokom jutra bio lokalizovan, ali iza 9 sati gašenje je, prema izveštajima medija u Mađarskoj i dalje trajalo. Uprava za upravljanje katastrofama objavila je da je uzrok požara bila eksplozija u pogonu za preradu sirovina.

Prema informacijama novinara portala Telex, koji je bio na licu mesta, u blizini rafinerije ujutru više nije bilo vidljivog dima ni plamena. Ipak, ulicom je mogao da se oseti zagušljiv miris, mešavina benzina i sumpora.