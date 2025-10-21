Slušaj vest

Ova opažanja izazvala su masovnu histeriju i strahove od postojanja NLO-a nakon što su se na internetu pojavili snimci neidentifikovanih objekata koji su osvetljavali noćno nebo.

Međutim, privatni izvođač radova otkrio je na Armijskom samitu o bespilotnim vazduhoplovnim sistemima i lansiranim efektima u Fort Rakeru u avgustu da su oni lansirali te objekte „da bi testirali njihove sposobnosti“.

„Sećate li se one velike NLO panike u Nju Džersiju prošle godine? E pa, to smo bili mi“, navodno je rekao jedan zaposleni iz te, neimenovane, kompanije okupljenima na događaju.

Prema izvoru sa samita, zaposleni je dodao da nije bilo potrebe da se njihov rad obelodani javnosti jer su imali privatni ugovor sa vladom.

Kompanija je navodno prikazala i uživo demonstraciju svog letelice sa posadom, koja je imala nekonvencionalan izgled.

964 prijave

Opisujući demonstraciju koja je trajala oko 30 minuta iznad Fort Rakera, u kontrolisanom vazdušnom prostoru, izvor je rekao:

„Kada se okrene, gotovo da ga potpuno izgubite iz vida. Zato mislim da su ljudi to videli na nebu i govorili da je nestalo.“

Na kratkom snimku od 13 sekundi objavljenom na društvenim mrežama u novembru 2024. vidi se kako belo svetlo blinka na nebu, a zatim iznenada nestaje, ostavljajući posmatrače u šoku.

Na snimku, koji je zabeležen blizu Atlantik Sitija, čuju se članovi porodice koji komentarišu ono što vide pre nego što objekat iznenada nestane.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

„Samo je nestao!“, kaže jedan glas. „Upravo sam ga gledao kroz teleskop.“

Prema podacima Kancelarije za vanredne situacije države Nju Džersi, između 19. novembra i 13. decembra zabeleženo je čak 964 prijava o letećim objektima.

Bivša operativka CIA-e, Lora Balman, ranije je upozorila da bi dronovi koji osvetljavaju nebo iznad više saveznih država mogli biti deo „klasifikovane vežbe“.

"Izuzetno uznemirujuće"

U izjavi za Fox News Live, Balman je rekla da su ovi prizori „izuzetno uznemirujući“ i da veruje da bi mogli biti deo testiranja tehnologije koje sprovodi federalna vlada.

„Kada pogledate izjave Džona Kirbija, koji je rekao da ti objekti ne deluju nezakonito, i kada uzmete u obzir više tekstova u medijima koji naglašavaju potrebu za proverom naših sistema detekcije, čini mi se da bi ovo zapravo mogao biti tajni test tehnologije izbegavanja ili detekcije u urbanim sredinama“, rekla je ona.

Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, Džon Kirbi, potvrdio je da letelice nisu stranog porekla.

„Trenutno nemamo dokaze da prijavljena opažanja dronova predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti ili javnoj sigurnosti, niti da imaju strani karakter,“ rekao je Kirbi.

„Ministarstvo unutrašnje bezbednosti i FBI istražuju ova opažanja i tesno sarađuju sa državnim i lokalnim vlastima, koristeći brojne metode detekcije kako bi bolje razumeli njihovo poreklo.“

Dodao je da su agencije koristile „veoma sofisticirane elektronske tehnologije za detekciju“, ali da nisu uspele da potvrde nijedno prijavljeno vizuelno opažanje.