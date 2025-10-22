Slušaj vest

Nesreća se dogodila oko 18 časova na stanici Trekate, gde su, prema početnim rekonstrukcijama događaja, njih troje prešli pruge nakon što su izašli iz voza.

Veruje se da su trojica muškaraca strani državljani u dvadesetim godinama, ali nijedan još nije identifikovan, očigledno zbog nedostatka dokumentacije.

Udario ih je voz koji se približavao obližnjem peronu, krećući se ka Milanu.

Dok je jedan od trojice samo proglašen mrtvim, druga dvojica su prevezena u bolnicu Mađore u Novari.

Jedan je u kritičnom stanju, a drugi je zadobio umerene povrede. Železnička policija trenutno istražuje.

(Kurir.rs/ANSA)

Ne propustitePlanetaHOROR U ITALIJI: Voz udario trojicu muškaraca, jedan poginuo, dvojica povređena
epa-polizia-di-stato-handout-0602202004.jpg
PlanetaMAJKA, BRAT I SESTRA PRONAĐENI MRTVI U RECI: Ćerka bila opsesivno vezana za Mariju, obdukcija otkrila bizaran uzrok smrti!
Italija samoubistvo.jpg
PlanetaITALIJANSKA OBALSKA STRAŽA SPASILA DESETINE MIGRANATA, DVOJE POGINULO: Neke su helikopterom prevezli u bolnicu, 14 ih je u teškom stanju
Migranti u čamcu, ilustracija
PlanetaTRI GODINE NA VLASTI: Desničarska vlada Đorđe Meloni treća najduža u italijanskoj istoriji
Đorđa Meloni