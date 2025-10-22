Slušaj vest

Nesreća se dogodila oko 18 časova na stanici Trekate, gde su, prema početnim rekonstrukcijama događaja, njih troje prešli pruge nakon što su izašli iz voza.

Veruje se da su trojica muškaraca strani državljani u dvadesetim godinama, ali nijedan još nije identifikovan, očigledno zbog nedostatka dokumentacije.

Udario ih je voz koji se približavao obližnjem peronu, krećući se ka Milanu.

Dok je jedan od trojice samo proglašen mrtvim, druga dvojica su prevezena u bolnicu Mađore u Novari.