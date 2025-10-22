Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju

Policija veruje da je brutalno ubistvo Bugarina (37), koji je izboden nožem u ranim jutarnjim satima ispred poznatog kluba u Burnaziju (predgrađu Atine), rezultat obračuna zbog ličnih razmirica.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni je poznavao žrtvu, a dvojica su ranije imali lične sukobe. Policija je pokrenula opsežnu potragu za napadačem.

Istraga se takođe fokusira na prošlost ubijenog Bugarina, koji je već bio poznat policiji - ranije je bio umešan u slučajeve ubistva i posedovanja oružja, te je odslužio kaznu zatvora u Larisi.

Na snimku nastalom nekoliko minuta nakon krvavog sukoba, vidi se kada policajci stižu ispred noćnog kluba i započinju uviđaj.

Grupa posetilaca kako napušta ulicu Lisani i, dok gledaju prema ulazu u lokal, jedan od njih uzvikuje:

„Ubio ga je, bre!“

Ubrzo potom se vidi par koji trči iz kluba i gleda ka žrtvi koja leži na ulazu, a nekoliko minuta kasnije stiže ambulantno vozilo, koje ga prevozi u Državnu bolnicu Nikea.