Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da bi momentalni prekid vatre u Ukrajini, gde se trenutno nalaze suprotstavljene strane, značilo odustajanje od osnovnih uzroka sukoba, a Rusija na to ne pristaje.

"Zaustavljanje vatre tako brzo značilo bi zaboravljanje osnovnih uzroka ovog sukoba“, rekao je Lavrov, preneo je Interfaks.

Lavrov je takođe napomenuo da je ideja o trenutnom prekidu vatre suprotna dogovorima postignutim tokom rusko-američkog samita na Aljasci.

Štaviše, ruski ministar je naglasio da Rusija do danas nije promenila svoj stav o tim dogovorima, suprotno izveštajima nekih medija.

Sergej Lavrov Marko Rubio.jpg
Foto: AP Mark Schiefelbein, EPA Alexander Zemlianichenko Pool

"Rusija nije promenila svoj stav u poređenju sa dogovorima postignutim tokom dugotrajnih pregovora između (ruskog predsednika Vladimira) Putina i (američkog predsednika Donalda) Trampa na Aljasci“, rekao je Lavrov.

Iz ministarstva spoljnih poslova Rusije rekli su da nije postignut dogovor o mestu sastanka Lavrova i američkog kolege Marka Rubija, iako se juče pojavila informacija da bi njih dvojica trebalo da se susretnu u četvrtak.

"Netačno bi bilo reći da je sastanak odložen, jer nije ni postitnug dogovor. Niti smo imali jasno vreme, a ni lokaciju susreta. Istina je da postoji takva ideja, ali sve u svoje vreme", rekli su iz ruskog MSP.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustitePolitikaODLUKA BRISELA UDARA DIREKTNO NA SRBIJU, VUČIĆ JEDINA NADA ZA IZLAZ IZ NEMOGUĆEG! Kako spasiti Srbiju bez gasa? Rabrenović: Vučić nađe rešenje i kad ga nema
Aleksandar Vučić ruski gas
PlanetaMINISTAR SPOLJNIH POSLOVA FRANCUSKE ŽAN NOEL BARO: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje
Ministar spoljnih poslova Francuske Žan Noel Baro
PlanetaMAĐARI BESNI NA EU ZBOG ZABRANE UVOZA RUSKIH ENERGENATA: "Ukrajina neće dobiti rat zbog toga..." (FOTO)
duric_sa_sijartom_12.jpg
PlanetaTRAMP NE VERUJE U POBEDU KIJEVA "Nikada nisam rekao da će Ukrajina pobediti. Nije nemoguće, ali smatram da neće"
Vladimir Zelenski ,Donald Tramp