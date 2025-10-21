PREKID VATRE BI ZNAČIO ODUSTAJANJE OD UZROKA PROBLEMA Lavrov jasan po pitanju ideje da dođe do primijra na ukrajinskom frontu
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da bi momentalni prekid vatre u Ukrajini, gde se trenutno nalaze suprotstavljene strane, značilo odustajanje od osnovnih uzroka sukoba, a Rusija na to ne pristaje.
"Zaustavljanje vatre tako brzo značilo bi zaboravljanje osnovnih uzroka ovog sukoba“, rekao je Lavrov, preneo je Interfaks.
Lavrov je takođe napomenuo da je ideja o trenutnom prekidu vatre suprotna dogovorima postignutim tokom rusko-američkog samita na Aljasci.
Štaviše, ruski ministar je naglasio da Rusija do danas nije promenila svoj stav o tim dogovorima, suprotno izveštajima nekih medija.
"Rusija nije promenila svoj stav u poređenju sa dogovorima postignutim tokom dugotrajnih pregovora između (ruskog predsednika Vladimira) Putina i (američkog predsednika Donalda) Trampa na Aljasci“, rekao je Lavrov.
Iz ministarstva spoljnih poslova Rusije rekli su da nije postignut dogovor o mestu sastanka Lavrova i američkog kolege Marka Rubija, iako se juče pojavila informacija da bi njih dvojica trebalo da se susretnu u četvrtak.
"Netačno bi bilo reći da je sastanak odložen, jer nije ni postitnug dogovor. Niti smo imali jasno vreme, a ni lokaciju susreta. Istina je da postoji takva ideja, ali sve u svoje vreme", rekli su iz ruskog MSP.
