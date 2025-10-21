Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da bi momentalni prekid vatre u Ukrajini, gde se trenutno nalaze suprotstavljene strane, značilo odustajanje od osnovnih uzroka sukoba, a Rusija na to ne pristaje.

"Zaustavljanje vatre tako brzo značilo bi zaboravljanje osnovnih uzroka ovog sukoba“, rekao je Lavrov, preneo je Interfaks.

Lavrov je takođe napomenuo da je ideja o trenutnom prekidu vatre suprotna dogovorima postignutim tokom rusko-američkog samita na Aljasci.

Štaviše, ruski ministar je naglasio da Rusija do danas nije promenila svoj stav o tim dogovorima, suprotno izveštajima nekih medija.

Foto: AP Mark Schiefelbein, EPA Alexander Zemlianichenko Pool

"Rusija nije promenila svoj stav u poređenju sa dogovorima postignutim tokom dugotrajnih pregovora između (ruskog predsednika Vladimira) Putina i (američkog predsednika Donalda) Trampa na Aljasci“, rekao je Lavrov.

Iz ministarstva spoljnih poslova Rusije rekli su da nije postignut dogovor o mestu sastanka Lavrova i američkog kolege Marka Rubija, iako se juče pojavila informacija da bi njih dvojica trebalo da se susretnu u četvrtak.