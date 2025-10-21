UKRAJINSKI NOVINAR SMATRA DA JE REČ O SABOTAŽI

Ukrajinski opozicioni novinar i kritičar predsednika Ukrajine Anatolij Šarij indirektno je upro prstom u Kijev danas, nakon što su u dve rafinerije nafte u Mađarskoj i Rumuniji odjeknule eksplozije u ponedeljak uveče.

"U roku od 24 sata, ozbiljni incidenti dogodili su se na dve rafinerije nafte: u ponedeljak uveče izbio je požar u MOL postrojenju u Šažhalombati , a nekoliko sati ranije eksplozija je potresla rafineriju Petrotel–Lukoil u Rumuniji. MOL postrojenje, koje je najveće i najsavremenije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Baratšag", naveo je Šarij na platformi X.

Foto: Instagram/anatolijsharij

On je dodao da rumunska rafinerija pripada ruskoj kompaniji Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 miliona tona nafte, što je čini jednim od najvećih preduzeća u Rumuniji.

"Shvativši da je sprovođenje sabotaža u Evropi sigurno i da niko neće biti kažnjen zbog toga, Kijev je otišao korak dalje. Da li treba da očekujemo bombardovanja političkih protivnika? Stanite, šta ja to govorim? Ovo se već dugo dešava", naglasio je Šarij.