Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se istražuju uzroci eksplozije u rafineriji kompanije MOL u gradu Šažhalombati.

On je rekao da se konsultovao sa rukovodstvom MOL-a i ministrom unutrašnjih poslova Mađarske.

"Snabdevanje gorivom je bezbedno. A što se tiče okolnosti požara u rafineriji nafte u Šažhalombati, istražićemo okolnosti koje su dovele do eksplozije, što pre", poručio je on.

Nešto ranije, ukrajinski novinar, kritičar ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, upro je prstom u Kijev da stoji iza eksplozije.

Direktor MOL-a Krištijan Pulaj rekao je danas da požar nije bio potpuno ugašen do prepodnevnih časova.

"Da li će požar imati bilo kakav uticaj na lanac snabdevanja gorivom, videćemo tek narednih dana, kada se sprovedu detaljne istrage i proceni obim štete na postrojenju. Sve bi moglo da se vrati u normalnu narednih dana. Zasad nema znakova spoljnog uticaja požara. Ljudi kažu da su čuli eksploziju, ali su svedoci možda to pomešali sa činjenicom da je došlo do spaljivanja gasova u rafineriji", rekao je Pulaj.

BONUS VIDEO: