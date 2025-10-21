Slušaj vest

Šalom Ben Hanan, bivši obaveštajac izraelske obaveštajne agencije Šin Bet, rekao je danas da je Hamas "ozbiljno oštećen" u pogledu vojnih kapaciteta, ali da ta palestinska militantna grupa i dalje ima između 15.000 i 25.000 boraca, dok je drugi izraelski obaveštajni veteran, Giora Ajland, rekao da je protivnik izgubio oko 20.000 vojnika.

"Hamas je veoma ozbiljno oštećen, ali mislim da bi bilo pošteno reći da nije slomljen.Možda pretnja od njih ne dolazi u narednim danima ili bliskoj budućnosti, ali njihov potencijal i dalje postoji“, rekao je Ben Hanan, saradnik Međunarodnog instituta za borbu protiv terorizma pri Univerzitetu Rajhman u Izraelu.

On je rekao da je izneo procenu o brojnosti na osnovu redovnih izveštaja od aktivnih izraelskih bezbednosnih zvaničnika.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Prema jednom izraelskom vojnom zvaničniku, koji je želeo da ostane anoniman kako bi govorio otvoreno o unutrašnjim procenama izraelske vojske, Hamas još ima između 10.000 i 20.000 komandosa na raspolaganju.

Bivši direktor izraelskog Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši šef odeljenja za planiranje izraelske vojske (IDF), rekao je da je Hamas izgubio oko 20.000 boraca tokom dve godine rata, što je procena koju zasniva na razgovorima sa aktivnim bezbednosnim zvaničnicima.

I on veruje da toj grupi neće predstavljati veliki problem da ponovo popuni svoje redove, a bezbednosni zvaničnici veruju da je Hamas regrutovao nove borce tokom celog rata, čak i pod vatrom.

"Hamasu je lako da povrati svoju moć, i veoma im je lako da regrutuju sve više i više ljudi kako bi zamenili one koji su poginuli", rekao je Ajland.

