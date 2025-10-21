Slušaj vest

Inspektori i forenzičari preplavili su juče imanje babe Florijana R. (33), glavnog osumnjičenog za ubistvo Rebeke Rojš, inače njenog zeta.

Javni tužilac Mihael Pecold rekao da ne može da isključi da je telo devojčice pokopano na imanju.

Potraga bi mogla da traje danima

Potraga na imanju u Lindenbergu mogla bi da traje danima.

Prema Pecoldovim rečima, nova saznanja u slučaju pojavila su se iz tekuće istrage. On je odbio da komentariše da li postoji neki konkretan trag.

Javni tužilac veruje da poznaju ubicu

Istražitelji su sigurni da je Florijan R. ubio učenicu (tada 15-godišnjakinju), koja je nestala pre skoro sedam godina. Međutim, do sada nije bilo jasnih dokaza.

Inspektori traže Rebekinu odeću i ćebe, kao i druge "predmete koji su mogli da posluže za sahranu", rekao je Pecold za nemačke medije.

Rebeka Rojš Foto: Berlinska policija

- Postoje indicije da je sada 33-godišnji optuženi možda ubio svoju tada 15-godišnju snaju ujutru 18. februara 2019. i premestio njeno telo i stvari – barem privremeno – na imanje svojih baba i deda u Tauheu - saopšteno je iz kancelarije javnog tužioca.

100 policajaca pretražuje kuću i baštu

Florijan Nat, portparol berlinske policije, potvrdio je da više od 100 policajaca iz Federalne kancelarije kriminalističke policije pretražuju kuću i imanje.

Jutros je policija bila zauzeta postavljanjem georadara na imanju, dok su dronovi snimali imanje iz vazduha. Psi za traženje leševa su takođe na terenu.

Istražitelji nemaju nade da će Rebeku pronaći živu.

- Trenutno ne tražimo živu osobu ovde - rekao je portparol policije Nat za nemački Bild.

Operacija potrage velikih razmera u Lindenbergu odvija se nedaleko od lokacija gde je policija takođe tražila Rebeku poslednjih godina. Ali nikada nisu bili pronađeni sigurni tragovi.

Kako je nestala devojčica Rebeka Rojš?

Rebeka Rojš je poslednji put viđena živa u noći 17. februara 2019. godine. Nije se pojavila u školi sledećeg dana, a roditelji su je prijavili kao nestalu popodne 18. februara. Telo do danas nije pronađeno, ali policija veruje da je ubijena.

Nestanak devojčice je privukao veliku pažnju medija u Nemačkoj i upoređivan je sa nestankom Medlin Meken 2007. godine.

Pored toga, njen slučaj je bio predmet intenzivnih diskusija na društvenim mrežama i u zajednicama koje se bave stvarnim zločinima (true crime).

Rebeka Rojš je rođena 21. septembra 2003. godine u Berlinu, u Nemačkoj. U vreme nestanka, živela je sa roditeljima, Brigitom i Berndom, u Bricu, naselju u berlinskoj opštini Nojkeln.

Ima dve starije sestre Džesiku i Vivijen koje su se već bile odselile i živele su sa svojim partnerima i malom decom.

Prema rečima njenih roditelja, Rojš nije bila u ozbiljnoj vezi u vreme svog nestanka. Bila je učenica desetog razreda u školi Valter-Gropijus u obližnjem naselju Gropijuštat u Nojkelnu.

