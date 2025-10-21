Slušaj vest

Prinudno sletanje je usledilo nakon što piloti nisu mogli da uspostave kontakt sa kabinskim osobljem i čuli su kucanje na vratima kokpita, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Let 6469 poleteo je sa aerodroma Epli u Omahi u 18:41 po lokalnom vremenu, ka Los Anđelesu. Ali gotovo odmah nakon poletanja, piloti su odlučili da prekinu let i vrate se, a avion je ponovo sleteo samo 18 minuta kasnije, prema FlightAware-u.

Teškoće u komunikaciji

- Nakon sletanja, utvrđeno je da postoji problem sa interfonskim sistemom, što je dovelo do toga da kabinsko osoblje kuca na vrata kokpita - navodi se u saopštenju FAA.

Fotografija snimljena nakon sletanja prikazuje regionalni mlaznjak Embraer ERJ 175 parkiran dalje od putničkog terminala, okružen sa dva vatrogasna vozila.

Aerodrom Omaha potvrdio je da incident nije bio bezbednosni incident i uputio je sva dalja pitanja American Airlines-u.