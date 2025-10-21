"PUTIN JE BIO DRUGAČIJI DOK JE POSTOJALA PRETNJA"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u vreme kada je međunarodni pritisak na njegovog ruskog kolegu Vladimira Putina "počeo da se ublažava".

"U oblastima Černihov i Sumi u toku je obnavljanje svih energetskih objekata pogođenih ruskim napadima. U Zaporožju su ruske snage čak koristile FPV dronove kako bi gađale trafo stanice", naveo je Zelenski na Telegramu.

Zelenski je dodao da svaki region ima neophodne resurse da obnovi svoju infrastrukturu i da specijalni timovi rade na terenu koliko mogu, ali da bi to trebalo da urade i politički lideri iz sveta.

Foto: Tanjug

"Pre samo nekoliko nedelja, Putin je bio pod ozbiljnim pritiskom jer se suočavao sa pretnjom od raketa 'Tomahavk' i tada je pokazao volju da se vrati diplomatiji. Ali, kada je taj pritisak počeo da opada, Rusi su počeli da se udaljuju od diplomatskog rešenja i pokušavaju da odlože dijalog", dodao je Zelenski.

Pre manje od nedelju dana, nade Kijeva da će im Vašington obezbediti "Tomahavk" rakete su splasnule, nakon što je Putin telefonom razgovarao sa američkim kolegom Donaldom Trampom.

Zelenski je rekao da ruska taktika nije samo ubijanje ljudi, već i terorisanje civila tako što koriste niske temperature, zbog čega je mnogima hladno u domovima.