Incident je prvobitno prijavio zet para, 26-godišnji mladić, koji je obavestio vlasti o smrti svog tasta.

„Na lice mesta izašli su policajci i identifikovali muškarca obešenog o gredu pomoćne zgrade iza njegove kuće“, saopštila je policija iz Dolja.

Vlasti su odmah pokrenule istragu. Tokom provere utvrđeno je da je supruga preminulog muškarca nestala, što je dovelo do tragičnog otkrića.

Supruga muškarca pronađena je mrtva u napuštenom bunaru, udaljenom oko 10 kilometara od kuće. Za izvlačenje tela angažovane su specijalizovane ekipe.

„Na lice mesta izašli su i vatrogasci iz stanice u Kalafatu, Stanice 1 u Krajovi, kao i helikopter SMURD. Žena je izvučena iz bunara, nažalost mrtva“, dodaje IPJ Dolj.

Ispostavilo se da ju je muž ubio sekirom i bacio u bunar, a sve se dogodilo nakon svađe.

(Kurir.rs/Libertatea.ro)

