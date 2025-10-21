Slušaj vest

Protiv Kineskinje podignuta je optužnica za krađu šest zlatnih grumena vrednih oko 1,5 miliona evra iz čuvenog Prirodnjačkog muzeja u Parizu prošlog meseca, saopštilo je danas francusko tužilaštvo.

Ona je uhapšena u Španiji dok je pokušavala da se reši dela istopljenog zlata, prema rečima zvaničnika, i trenutno se nalazi u pritvoru pred suđenje.

Alarmni i nadzorni sistemi muzeja bili su onemogućeni zbog sajber napada, a francuski mediji su tada objavili da su lopovi očigledno bili unapred upoznati s tim.

"Lopovi, očigledno veoma iskusni i dobro informisani, iskoristili su bezbednosni propust koji nije bio uočen tokom poslednje revizije sprovedene 2024. godine", rekao je portparol muzeja za Figaro.

Foto: Shutterstock

Čistači su otkrili provalu kada su stigli na posao pre zore u muzeju, koji je deo Univerziteta Sorbona i nalazi se blizu botaničke bašte u centru Pariza.

Španska policija je uhvatila osumnjičenu 30. septembra po međunarodnoj poternici i istog dana izručena Francuskoj, saopštili su zvaničnici.

U trenutku hapšenja kod nje je pronađen oko kilogram istopljenog zlata.

Veruje se da se pripremala da otputuje za Kinu.

Jedan od najvećih ukradenih grumena, poreklom iz Australije, težak je pet kilograma.

Po trenutnoj ceni zlata, njegova vrednost bi bila oko 585.000 evra.

„Imamo posla sa izuzetno profesionalnim timom, koji je tačno znao gde treba da ide i koristio profesionalnu opremu. Nije slučajno što su uzeli baš te predemete", rekao je direktor muzeja Emanuel Skulios za francuske medije.