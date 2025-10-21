Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas da bi brojni američki saveznici na Bliskom istoku i u okolini, rado ušle u Gazu da "poprave iskrivljeni" Hamas.

"Naši saveznici sa Bliskog istoka, sa velikim entuzijazmom, rekli su mi da bi rado, na moju molbu, ušli u pojas Gaze sa jakom silom i 'poprave iskrivljeni' Hamas ukoliko taj isti Hamas nastavi loše da se ponaša, kršeći dogovor o prekidu vatre", naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

On je rekao da ovakvo zajedništvo i duh za Bliski istok nije viđeno "hiljadu godina".

Foto: Shutterstock

"To je lepo videti! Rekao sam tim zemljama, ali i Izraelu: 'Još ne! Još postoji nada da će Hamas postupiti ispravno. Ako to ne učine, kraj Hamasa biće brz, furiozan i brutalan! Želeo bih da se zahvalim svim tim zemljama koje su pozvale da pomognu. Takođe želim da zahvalim velikoj i moćnoj zemlji Indoneziji, i njenom divnom lideru, za svu pomoć koju su pokazali i pružili Bliskom istoku i SAD", istakao je Tramp.

Izraelski bivši bezbednosni zvaničnici, međutim, smatraju da Hamas i dalje predstavlja pretnju Izraelu i da je ostao ne tako mali broj boraca palestinske militantne grupe.