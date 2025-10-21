Slušaj vest

Vozač automobila "Telsa" je pukom srećom preživeo eksploziju automobila, kada je pokušao da napuni automobil lošim punjačem.

Strašna eksplozija se dogodila u mestu Houp, u Britanskoj Kolumbiji.

U izveštajima kanadskih medija se navodi da je punjač, koji nije bio adapter napravljen tu marku, "kvrcnuo" i izazvao eksploziju.

Na snimku se vidi muškarac koji stoji pored automobila i malo se udaljava od automobila, kada je došlo do eksplozije, zbog čega je odleteo nekoliko metara napred.

Na snimku se vidi i putnik koji je bio u "Tesli" i koji je, čudom, ostao nepovređen.

Suvozač je brzo dotrčao do pogođenog čoveka, koji je nekim čudom uspeo brzo da ustane.

Punjač je, navodi britanski Miror, korišćen oko 50 puta, pre nego što je eksplodirao.