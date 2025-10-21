UHAPŠEN NEMAČKI POLITIČAR, POREDIO NETANJAHUA SA NACISTIMA "Zar vam je savest mirna dok radite Palestincima ono što su prokleti nacisti radili Jevrejima?"
Nemački pisac i bivši poslanik demohrišćana (CDU) Jirgen Todenhofer (84) uhapšen je u Minhenu zbog objave na društvenim mrežama, u kojoj poredi premijera Izraela Benjamina Netanjahua s nacistima.
"Gospodine Netanjahu, zar vam se savest zaista nikada ne buni kada radite Palestincima isto ono što su prokleti nacisti radili Jevrejima?", napisao je Todenhofer na platformi X.
Todenhofer je izjavio da je policija prethodno nedeljama pratila njegov stan, a zatim mu je zaplenila telefone i druge digitalne uređaje.
U Nemačkoj je zabranjeno relativizovanje ili umanjivanje značaja Holokausta, u skladu sa zakonima protiv podsticanja mržnje.
Todenhofer je dugogodišnji kritičar zapadnih intervencija na Bliskom istoku.
U međuvremenu, on je pušten iz pritvora.
On je 2020. godine napustio CDU i osnovao Stranku pravde.
Njegova nova partija nikada nije osvojila poslanička mesta, ali je poznat kao glasni kritičar nemačke podrške Izraelu, i autor je više knjiga o Islamskoj državi, Avganistanu i Iraku.
