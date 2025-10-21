UHAPŠEN U SKLADU SA ZAKONOM O PODSTICANJU MRŽNJE

UHAPŠEN U SKLADU SA ZAKONOM O PODSTICANJU MRŽNJE

Nemački pisac i bivši poslanik demohrišćana (CDU) Jirgen Todenhofer (84) uhapšen je u Minhenu zbog objave na društvenim mrežama, u kojoj poredi premijera Izraela Benjamina Netanjahua s nacistima.

"Gospodine Netanjahu, zar vam se savest zaista nikada ne buni kada radite Palestincima isto ono što su prokleti nacisti radili Jevrejima?", napisao je Todenhofer na platformi X.

Todenhofer je izjavio da je policija prethodno nedeljama pratila njegov stan, a zatim mu je zaplenila telefone i druge digitalne uređaje.

U Nemačkoj je zabranjeno relativizovanje ili umanjivanje značaja Holokausta, u skladu sa zakonima protiv podsticanja mržnje.

Todenhofer je dugogodišnji kritičar zapadnih intervencija na Bliskom istoku.

U međuvremenu, on je pušten iz pritvora.

On je 2020. godine napustio CDU i osnovao Stranku pravde.