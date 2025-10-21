Slušaj vest

Italijanska manekenka Pamela Đenini (29), koja je brutalno ubijena u svom stanu nakon što ju je bivši partner Đanluka Sončinizbo 24 puta nožem, i ranije je svog starijeg dečka prijavljivala za jezivo nasilje u porodici.

Naime, kako pišu tamošnji mediji, Pamela je ubijena na svojoj terasi nakon što je bivši dečko upao u njen stan — predosećajući da će ga ostaviti — a potom joj zadao svirepi broj uboda nožem. Kako je Kurir pisao, Pamela je te kobne večeri zvala svog bivšeg dečka da mu kaže da je raskinula sa Đanlukom i da hoće da pobegne iz Milana.

Njen bivši dečko, s kojim je bila do pre dve godine, u jezivoj ispovesti je opisao poslednje trenutke Pamelinog života — dok je slušao ubistvo preko telefona uživo!

Sada se postavlja pitanje da li je ubistvo moglo biti sprečeno, s obzirom na to da je Pamela više puta prijavljivala Đanluku za nasilje.

Dozivala komšije, ali ju je vukao za kosu!

Komšije manekenke su opisale potresne scene nasilja kome su bili svedoci, nekoliko trenutaka pre nego što je ubijena.

Bivši partner joj je upao u stan sa duplikatom ključa. Komšija je na saslušanju u policijskoj stanici ispričao da je čuo svađu oko 21.45 časova, 14. oktobra, a potom i da neko viče "upomoć".

- Sve sam video kroz špijunku na vratima - rekao je komšija, koji je u tom trenutku bio zaključan u svom stanu i dodao:

- Video sam čoveka iza nje, koji je izašao za njom kad je ona uspela da pobegne i pozove pomoć u hodniku, ali ju je zatim on zgrabio za kosu i uvukao unutra. U tom trenutku, nakon nekoliko trenutaka tišine, vriskovi su se nastavili sa terase. S obzirom na situaciju, odlučio sam da intervenišem, napustivši svoj stan i potraživši podršku od ostalih stanara - ispričao je.

I ranije bila žrtva

Prema pisanju italijanskih medija — Pamela je hospitalizovana 4. septembra 2024. godine u Seriјateu nakon što ju je Đanluka fizički napao. Ona je tada lekarima rekla da se boji za svoj život, ali oni nisu prijavili nasilje iako je to u njihovoj obavezi.

- Plašim se da će me ubiti, fizičko nasilje se vremenom poјačalo, upotrebio јe oružјe protiv mene - rekla je Pamela tada lekarima kada je sa slomljenom rukom došla u bolnicu.

Manekenka je u lekarskom izveštaјu izjavila da јe bila žrtva nasilja i da se plaši za svoј život. Ali, njena molba za pomoć izgubljena јe u lavirintu birokratiјe i prebacivanja odgovornosti teritoriјalnih nadležnosti. Karabinjeri Lombardiјe, koјi su prvi prikupili izveštaј lekara, uputili su slučaј svoјim kolegama u Červiјi, gde se incident dogodio, koјi su, zauzvrat, uputili slučaј Seriјateu da prikupi priјavu, koјu јe ona kasniјe odbila da potpiše iz straha za svoj život.

Pretio porodici

Pamela je ostajala sa njim u vezi jer počeo da preti njenoj porodici.

- Nije pretio samo članovima porodice, govorio joj je da će joj ubiti psa. Pokušavala je polako da ga distancira od sebe, nadajući se da će tako zaštiti porodicu. Rekla mu je da je monstrum. Umrla je pokušavajući da zaštiti ljude koje voli - kaže bivši dečko F. D.

On dodaje da je Pamela htela da potraži izlaz na studijama. Kobnog dana je sa prijateljicom otišla u Lugano da se raspita za studije psihologije.

- Tražila je način da pobegne, da napusti grad, a on je to shvatio - dodaje F. D.

Pamela je imala brata Nikolu (33), sestru Veroniku (35), majku Unu, ruskog porekla, i oca Serđa koji je od 2008. godine u teškom stanju nakon nesreće na radu.

Osumnjičeni je nakon svirepog ubistva pokušao samoubistvo.