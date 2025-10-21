Slušaj vest

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da nije određen datum kada bi mogli da se sastanu ruski i američki predsednici, Vladimir Putin i Donald Tramp.

Komentarišući medijske natpise iz SAD o mogućem odlaganju samita između Rusije i SAD, on je rekao da "nema konkretnih datuma" i da ih nije postavio ni Putin, a ni Tramp.

"Samit nije odložen, jer nije ni bio zvanično zakazan. Potrebne su ozbiljne pripreme, i taj proces može potrajati", rekao je Peskov, prenela je agencija Interfaks.

Foto: EPA/YURI KOCHETKOV

Povodom medijskih spekulacija da je susret dvojice lidera u Budimpešti odložen, Peskov je rekao da "ne može se odložiti nešto što nije bilo ni zakazano".

Takođe, odbio je da javno govori o konkretnim predlozima Moskve za samit.