PESKOV ODBIO DA GOVORI O SAMITU U BUDIMPEŠTI: Nećemo sigurno megafonom da kažemo kada će biti sastanak Putina i Trampa!
Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da nije određen datum kada bi mogli da se sastanu ruski i američki predsednici, Vladimir Putin i Donald Tramp.
Komentarišući medijske natpise iz SAD o mogućem odlaganju samita između Rusije i SAD, on je rekao da "nema konkretnih datuma" i da ih nije postavio ni Putin, a ni Tramp.
"Samit nije odložen, jer nije ni bio zvanično zakazan. Potrebne su ozbiljne pripreme, i taj proces može potrajati", rekao je Peskov, prenela je agencija Interfaks.
Povodom medijskih spekulacija da je susret dvojice lidera u Budimpešti odložen, Peskov je rekao da "ne može se odložiti nešto što nije bilo ni zakazano".
Takođe, odbio je da javno govori o konkretnim predlozima Moskve za samit.
"To nije nešto što treba da se saopštava putem megafona. Takvi procesi moraju da se vode diskretno, kako bi bili efikasni i rezultirali uspehom", istakao je Peskov.
