Komarci su prvi put u istoriji otkriveni na Islandu, nakon što su ovog meseca pronađena tri primerka u Kjosu, ruralnoj dolini blizu fjorda Hvalfjordur, javila je Islandska nacionalna radiodifuzija.

Otkriće je prvobitno objavio entuzijasta za insekte Bjorn Hjaltason u Fejsbuk grupi Skordyr a Islandi (Insekti na Islandu). Uzorci su potom poslati na analizu Islandskom institutu za prirodnu istoriju, gde je entomolog Matijas Alfredson potvrdio da se zaista radi o komarcima.

Vrsta je identifikovana kao Culiseta annulata, hladnootporni komarac uobičajen u severnoj Evropi.

„Veoma je verovatno da će komarci postati stalni stanovnici ovde“, rekao je Alfredson. „Ova vrsta obično provodi zimu u toplijim i zaštićenijim područjima, kao što su podrumi i stambene zgrade za stoku.“

"Oni će postati stalni stanovnici“

Iako su komarci povremeno stizali na Island kao slepi putnici u avionima, ovo je prvi put da su pronađeni kako žive i preživljavaju u divljini na teritoriji Islanda.

Naučnici godinama upozoravaju da bi komarci mogli postati stalni stanovnici Islanda, posebno nakon što su se sitne mušice uspešno prilagodile lokalnoj klimi 2015. godine.

Otkriće komaraca na Islandu, kažu stručnjaci, ukazuje na to da klimatske promene i promene u okruženju omogućavaju vrstama insekata otpornim na hladnoću da se šire severnije nego ikada ranije.