Dvadesetpetogodišnji Fahri Mustafa, koji je u selu Ljuljakovo ubio svoju majku (47), tetku (73) i trinaestogodišnju sestru, nije imao dozvolu da im se približava.

Prijavu o trostrukom ubistvu policija je primila od sedmogodišnjeg dečaka, brata ubice, jutros posle 4.00. On je, iako ranjen, uspeo da pobegne iz kuće i obavesti policiju o događaju.

Dečak je objasnio da je njegov brat pucao na porodicu. Napad je izvršen lovačkom puškom. Kada je policijska patrola stigla na lice mesta, kuća je već bila u plamenu. U unutrašnjosti su pronađena tri tela.

Osumnjičeni je pobegao nakon što je zapalio kuću, ali je ubrzo uhapšen, oko 10.00.

Jedna komšinica, Hajrije, izjavila je:

„Bio je agresivan. Samo bi prolazio, nismo mnogo pričali s njim. On nije govorio s ljudima.“

Bivši predsednik opštine Ruen, Husein Ahmed, dodao je:

„Porodica je bila problematična. Nisu se slagali. Vodili su postupak za razvod. Cela porodica je živela u siromaštvu.“

U pitanju je osveta

Prema rečima sadašnjeg predsednika opštine Ruen, Ahmeda Mehmada, majka nije dopuštala starijem sinu da ulazi u porodičnu kuću jer je ranije maltretirao članove porodice.

„Verovatno je reč o osveti. Ne mogu da komentarišem njegovo psihičko stanje. Radio je povremeno, gde bi našao posao, kao pomoćni građevinski radnik,“ izjavio je on za BNR (Bugarski nacionalni radio).

(Kurir.rs/BTV novinite/BNTnews.bg)

