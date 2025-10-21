Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin najavili su da će se sastati u Budimpešti kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini, što je pozdravio i mađarski premijer Viktor Orban.

Međutim, nade američkog predsednika da će se uskoro sastati sa ruskim predsednikom blede nakon što je pripremni sastanak ministara spoljnih poslova dve zemlje ove nedelje odložen, izvestio je CNN u ponedeljak.

O logističkim detaljima ovog sastanka, kao i ulozi koju bi u njegovoj organizaciji igrao Viktor Orban, u emisiji "Ni 5 ni 6" komentarisali su gosti Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar, Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja "Politike" i Drago Bosnić, novinar BRIKS-a.

Kojom rutom će Putin leteti ka Mađarskoj?

Bumbić smatra da je Putinov odabir Budimpešte zapravo metoda demonstriranja ruske sile.

- Putin demonstrira silu, da uprkos svim zabranama letova, dugovima i ostalo, on je sila. Odgovara mu Budimpešta i zbog dogovora sa Trampom. Orban je u svojim intervjuima javno govorio da u evropskoj zemlji jedino mogu da se nađu u Beogradu. To su Orbanove želje, a Trampu i Putinu Budimpešta dođe kao dobro mesto da mogu da pokažu da su moćniji od Evrope - kaže Bumbić.

Govorio je o detaljima leta kojim bi se ruski predsednik uputio ka mađarskom tlu, s obzirom da je vazdušni prostor poprilično ograničen kada je u pitanju preletanje ruskih aviona iznad Evropske unije.

- U medijima se spekuliše da Putin mora da pravi obilaznicu 5.000 km, da ide preko Turske, pa Sredozemnim morem, pa onda da uđe u vazdušni prostor koji kontroliše kontrola letenja Srbije i Crne Gore, s tim što je Crna Gora ipak NATO članica i onda da preko Srbije preleti do Mađarske - objasnio je.

Bumbić kaže da je Orban ličnost sa najviše uticaja na svetskoj sceni, u odnosu na ostale lidere u regionu.

- Ovo će naravno da podigne njegovu popularnost i osećaj kod Mađara da imaju neku važnost na svetskoj sceni. Od svih malih država u okolini, Orban ima najveći uticaj i domen u svetu. Ovo će u kratkom roku da poboljša Orbanov rejting i unutar Mađarske, ali ti izbori su 2026. Onda će Mađari da glasaju sopstvenim džepom.

Orbanov odnos sa svetskim liderima

Đurić kaže da se politika Mađarske u nijansama razlikuje od same politike Evropske unije.

- Kada pogledate politiku koju Mađarska vodi, ona se u nijansama razlikuje od politike Evropske unije. Na kraju kada pogledate slaganje Mađarske sa Evropskom unijom, ono je poprilično. Konstantno se pominje taj moment suvereniteta oko Orbana, ali negde ni Orban ne želi baš taj apsolutni suverenitet, ipak su oni i članica Evropske unije i članica NATO, ipak i sarađuju sa drugim državama, negde postoji mešanje, naravno i u Mađarskoj i sve je to nešto što je u potpunosti normalno - objašnjava Đurić.

Napominje i Orbanovu želju da se predstavi kao svetski lider.

- Kod Orbana je vreme najkritičnije kad govorimo generalno o političkim strankama. To nije unikatno za Orbana, a najveći problem koji on ima je dugoročnost njegove vladavine.

Mađarska između sukoba Rusije i zapada

Bosnić kaže da se Orbanov značaj ogleda upravo u uzdržanosti u poređenju sa svetskim liderima.

- Nije Orban možda svetski lider, ali je značajan iz razloga što nemate neke vatrene izjave kao što često vidimo oko zapadnih lidera. On govori o tome da je potrebno razgovarati sa Rusijom. Kada imate zemlju koja ima 6.000 atomskih bombi, vi ne možete da razgovarate s njom sa pozicije sile. Nemaju Mađari razloga da vole Rusiju, oni su imali sukobe. Mađarska shvata i da nema interesa da bude između sukoba Rusije i Zapada. Biće jednostvano jedna od prvih zemalja na tom graničnom delu, ukoliko se završi rat u Ukrajini. Moraju da se fokusiraju na unutrašnje pitanje, a geopolitički ako izvuku nešto, još bolje za njih.

Sagovornici su se složili da je Orban miroljubiv lider, a Bosnić je objasnio zašto mu ne ide u korist da ulazi u bilo kakve sukobe.

- Sama Mađarska, kad Orban dođe i postavi mapu to je više populisitčki, utiče na nacionalistička osećanja Mađara. To ne znači da će on pokušati da zauzme neke teritorije, ima odlične odnose sa Slovačkom i sa nama. Slovačka je celokupna bila deo Mađarske. Osim ako on ne želi da ratuje sa Slovacima, da bi zauzeo čitavu državu, nema mi mnogo to logike.

Istorija odnosa Srbije i Mađarske

Lakić je govorio o pojedinačnom odnosu Mađarske sa Rusijom i Amerikom.

- Ako govorimo o vezi Amerike i Mađarske, veza je ta što Tramp ceni Orbanovu ličnost. Ko je još u Evropi uspeo da privuče ovakvu pažnju? Mađarska je prilično mirna i Orban ne menja svoj stav. S druge strane, ako govorimo o njegovoj vezi sa Rusima, to je prosto neverovatno. Mađari i Rusi nikada nisu išli u jednoj rečenici i zajedno da bude upotrebljena i reč mir. Ako govorimo o tim sukobima, on zna da više ne sme da se kladi na rat.

Lakić je povukao paralelu odnosa Srbije i Mađarske, osvrćući se na istorijska saznanja.

- Svodi se pitanje da li bi Srbi trebalo da veruju Mađarima? U genetskom kodu nam je da ne bi trebalo, srpska srednjovekovna država nije pala zbog Turaka. Istorija nas je učila da u vreme one velike revolucije, 1848. godine kada su se Srbi borili protiv Mađara, gušili mađarske revolucije, pa zato imamo grad Srbobran. To malo ljudi zna. Da ne pričamo o Prvom svetskom ratu, gde su se Mađari onako prilično isticali u zverstvima po Mačvi. U još jednom trenutku naše zajedničke istorije je takođe pričano o tom velikom prijateljstvu i kad su nas Nemci napali u aprilu 1941. godine, avioni Nemačke su doletali iz Mađarske, tada je mađarski premijer izvršio samoubistvo, ne znam koliko je to poznato, zato što je on smatrao da je time izdao to prijateljstvo koje je postignuto. Stvari su se okrenule. Danas Mađari su u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i oni su garant mira za srpski narod - objasnio je Lakić.

