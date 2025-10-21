Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin dobio je dramatično upozorenje o navodnoj "britanskoj zaveri za atentat" koja mu se sprema ako otputuje u Budimpeštu na sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Upozorenje je stiglo od Andreja Bezrukova, pukovnika ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) i bivšeg tajnog agenta koji je godinama delovao u Sjedinjenim Državama, piše Express.co.uk.

Bezrukov je uputio direktan apel ruskom predsedniku: "Ne idite u Budimpeštu".

Pozvao je da se očekivani sastanak s Trampom hitno premesti u Dubai kako bi se izbegla, kako tvrdi, "apsolutno izdajnička operacija" koju pripremaju Britanci.

"Imam vrlo, vrlo ozbiljne brige oko Budimpešte", izjavio je Bezrukov, čiji je tajni identitet razotkriven 2010. godine kada je FBI priveo rusku špijunku Anu Čepmen.

Ana Čepmen Foto: Profimedia

Oboje su bili deo velike razmene špijuna iste godine, koja je uključivala razmenu deset ruskih agenata za četiri osobe koje su u Rusiji služile kaznu zbog špijunaže za Zapad.

Zašto baš Britanci?

"Čitav mentalitet Britanaca strukturisan je na takav način da ako Putin ne postoji, onda nema problema i Rusija će se raspasti", izjavio je Bezrukov gostujući na ruskoj državnoj televiziji.

Dodao je kako vladajuća klasa u Londonu "razume da bi Britanija uskoro mogla da prestane da postoji".

"Uostalom, elita unutar nje, koja je bila vrlo, vrlo organizovana banda, sada gubi svoju moć, ne zato što loše radi, već zato što se sama zemlja drastično menja, topi se. I za njih je udarac na nas, uključujući apsolutno izdajničku operaciju koja bi se mogla izvesti na osnovu ovog sastanka u Budimpešti, odluka. I oni će to učiniti. Rizikovaće sve, jer sada rizikuju sve. I zato bih snažno savetovao da Putin ne ide u Budimpeštu", istakao je Bezrukov.

Andrej Bezrukov Foto: Printskrin Youtube

Vodeći televizijski novinar Kremlja, Vladimir Solovjov, upitao ga je kako onda izbeći rizik od atentata.

"Postoji prelepa zemlja koja se zove Ujedinjeni Arapski Emirati, koja bi mogla da ugosti razgovore Tramp–Putin,", odgovorio je Bezrukov.

Solovjov je na to primetio kako je Putin "toliko hrabar" da će verovatno ipak preuzeti rizik putovanja u Budimpeštu.

"Ponekad to nije dobro... Vrhovni komandant Putin predstavlja zemlju, a ovde su interesi zemlje važniji od hrabrosti jedne osobe", zaključio je Bezrukov.

Ko je Andrej Bezrukov?

Andrej Bezrukov (65) bivši je špijun KGB-a i SVR-a koji je decenijama radio kao "spavač" u SAD pod pseudonimom Donald Hauard Hitfild, zajedno sa suprugom i koleginicom agentkinjom Jelenom Vavilovom, poznatom kao Trejsi En Foli.

Par je odgajao dva sina, Timotija i Aleksandra, koji nisu imali pojma da su im roditelji špijuni. Danas je Bezrukov profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO) i savetnik državnog naftnog giganta Rosnjefta.