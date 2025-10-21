Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp urgirao je kod ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog prošlog petka da se Kijev odrekne regiona Donbas, koju je Rusija okupirala, u šta spada i region Donjeck, rekli su visoki američki zvaničnici.

Zelenski je u petak boravio u Vašingtonu, ali je otišao odatle razočaran iz više razloga, a jedan od njih je i upravo apel Trampa da se odrekne Donbasa, navodi Vašington post.

Vašingtonski list dodaje da je Tramp čak tražio od Zelenskog da preda Donbasa, dan nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, koji je tražio da se Kijev odrekne i dela Donbasa koji Rusija nije osvojila.

Navodi se da je Tramp to uradio kako bi se došlo do mirovnog sporazuma ili da u suprotnom da Ukrajinu uništi Rusija, rekli su izvori upoznati sa ovim pitanjem.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Međutim, Tramp je ipak izašao sa sastanka sa Zelenskim pozivajući na prekid vatre duž linije fronta, stav koji je ukrajinski predsednik podržao, ali koji je, izgleda, naljutilo Lavrova.

Izvori iz Kijeva su takođe potvrdili da je Tramp vršio pritisak na Zelenskog da se odrekne istočnog Donbasa tokom razgovora u Vašingtonu, preneo je sajt Barons izjavu neimenovanog visokog ukrajinskog zvaničnika za AFP.

"Da, to je tačno", kratko je rekao ukrajinski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.