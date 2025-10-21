Slušaj vest

Bela kuća je potvrdila da trenutno ne postoje planovi za susret između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u "skorijoj budućnosti", prenosi BBC.

Ova izjava dolazi nekoliko dana pošto je Tramp sugerisao mogućnost održavanja novog samita sa Putinom. Visoki zvaničnik Bele kuće istakao je da razgovor između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, održan u ponedeljak, nije zahtevao dodatne lične susrete i da je bio "produktivni".

Kremlj je takođe izjavio da trenutno nema preciznih datuma za potencijalni samit između Putina i Trampa. Portparol Dmitrij Peskov naglasio je da je za takav susret potrebna temeljna priprema i da trenutno nije postignut nikakav konačan dogovor o vremenu sastanka.

Ove informacije dolaze u trenutku kada se spekuliše o mogućem samitu u Budimpešti, koji bi mogao biti zakazan u narednim nedeljama. Međutim, zvaničnici iz SAD i Rusije naglašavaju da je još uvek potrebno vreme za pripremu i da konkretni planovi nisu definisani.