Administracija američkog predsednika Donalda Trampa osnovala je novu međuagencijsku radnu grupu zaduženu za istragu pojedinaca koji se smatraju neprijateljima predsednika, javio je Rojters.

„Borba protiv duboke države“

Prema dokumentima koje je dobio Rojters, grupa, nazvana Međuagencijska radna grupa za naoružavanje (Međuagencijska radna grupa za politizaciju), deluje najmanje od maja, a čine je desetine zvaničnika iz Bele kuće, FBI-ja, CIA-e, Kancelarije direktora Nacionalne obaveštajne službe i Ministarstava pravde, odbrane i bezbednosti domovine.

Foks njuz didžital je potvrdio postojanje grupe i preneo izjavu direktorke Nacionalne obaveštajne službe Talse Gabard, koja je rekla: „Osnovala sam ovu radnu grupu da bih započela važan posao međuagencijske koordinacije i odgovornosti pod predsednikom Trampom.“

Prema Foksu, grupa se sastaje dva puta nedeljno kako bi „delila informacije, koordinirala aktivnosti i sprovodila odluke“. Jedan od zvaničnika sa kojim je Rojters razgovarao rekao je da je cilj grupe da se „bori protiv 'duboke države'“, termin koji Trampove pristalice koriste da opišu ono što smatraju stalno pristrasnom birokratijom unutar savezne vlade.

Džon Bolton Foto: AP Pablo Martinez Monsivais

Ciljanje ljudi koji su zamerili Trampu

Izveštava se da su među pojedincima o kojima se raspravljalo u radnoj grupi bili bivši direktor FBI-ja Džejms Komi, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton, bivši glavni medicinski savetnik Entoni Fauči, Hanter Bajden, sin bivšeg predsednika Džoa Bajdena, i vojni komandanti koji su sproveli naređenja o obaveznoj vakcinaciji američkog vojnog osoblja protiv Kovida-19.

Izvor je dodao da grupa takođe istražuje zvaničnike umešane u istragu o navodnom ruskom mešanju u američke izbore 2016. godine. Rojters navodi da je identifikovao 39 ljudi povezanih sa radnom grupom, a prema izvorima, jedan od vodećih članova je advokat Ministarstva pravde Ed Martin.

Tramp je, ubrzo nakon svoje druge inauguracije 20. januara, potpisao izvršnu naredbu kojom se novom državnom tužiocu nalaže da sarađuje sa drugim saveznim agencijama „kako bi identifikovao i ispravio prošla nezakonita dela vezana za politizaciju sprovođenja zakona i obaveštajne zajednice“.

Pre nego što je napustio Belu kuću, Džo Bajden je izdao niz preventivnih pomilovanja, uključujući pomilovanja svog sina Hantera Faučija i republikanke Liz Čejni, poznate po svojim kritikama Trampa.