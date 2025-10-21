Slušaj vest

Mohamed Sarfaraz (45), iz engleskog Njukasla, osuđen je danas na devet godina zatvora pošto je bacio tiganj vrelog ulja ka policajcima, koji su zadobili telesne povrede i ožiljke.



Incident se dogodio 10. januara, kada je petoro policajaca otišlo do njegovog doma da razgovaraju o navodnim optužbama unutar njegovog imanja, a onda je počeo da im preti.

Najgore je prošao policajac Kristofer Bejn, koji je zadobio opekotine drugog i trećeg stepena, a ostali su mu i ožiljci po licu i grudima.

U trenutku incidenta, Sarfaraz je bio u kuhhinji i držao gde je držao tiganj iz kojeg je izlazio dim.

Kad su policajci ušli, on je vikao na njih, tražeći da odu.

Naređeno mu je da spusti tiganj, ali je odbio, zbog čega su policajci ušli sa elektrošokerom.

Sudija Robert Adams je, u obrazloženju presude, rekao da je Sarfaraz, dok se povlačio unazad, zamahnuo tiganjem i prosuo sadržaj, očigledno vrelo ulje, na policajce.